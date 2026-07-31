Vàng nhẫn 9999 là dòng nhẫn được chế tác từ vàng nguyên chất có hàm lượng lên đến 99,99%, thường được biết đến với tên gọi vàng 24K hoặc vàng ta. Đây là một trong những loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư.
Nhờ chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất, vàng nhẫn 9999 có màu vàng ánh đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên cùng đặc tính mềm, dễ uốn. Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 chủ yếu được gia công dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều quy cách trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua bán và tích lũy của người tiêu dùng.
Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 31/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h30 ngày 31/7/2026, Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 13,67 - 14,16 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bên cạnh vàng nhẫn trơn 9999, Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận còn cung cấp nhiều loại vàng khác đáp ứng nhu cầu của người mua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h30 ngày 31/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.770.000
14.170.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.670.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.670.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.670.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.670.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9999
13.520.000
14.020.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.506.000
14.006.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.288.000
13.908.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.260.000
13.880.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.222.000
12.842.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.525.000
10.515.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.544.000
9.534.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.123.000
9.113.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.562.000
8.552.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.212.000
8.202.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.842.000
5.832.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.268.000
5.258.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.679.000
4.669.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 6h30 ngày 31/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.670.000
14.160.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
13.720.000
14.130.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.720.000
14.120.000
đồng/chỉ
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.910.000
14.300.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.770.000
14.170.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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