Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.

Theo Reuters, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt, kéo giá dầu giảm mạnh và làm dịu những lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hai bên vẫn còn nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Điều này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kéo dài hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển của khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Cũng theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với Iran và vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cảnh báo, Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán không mang lại kết quả, trong khi phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết, Oman đã chuyển tới Iran đề xuất xây dựng một cơ chế quản lý chung đối với eo biển Hormuz, trong đó áp dụng các khoản phí tự nguyện đối với hoạt động hàng hải.

Theo giới phân tích, việc các bên chưa nối lại các hoạt động quân sự trong những ngày gần đây đã góp phần làm giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia và thương mại quốc tế.

Theo dữ liệu của Kpler, lượng tàu qua eo biển Bab el-Mandeb ngày 27/7 tăng lên 28 chuyến, mức cao nhất trong 4 ngày, nhưng lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở khu vực Biển Đỏ vẫn hiện hữu do các sự cố liên quan đến an ninh hàng hải và hạ tầng dầu khí.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.