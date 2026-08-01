Đình Bắc nói gì sau khi bị thay ra ở trận Việt Nam - Singapore?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Singapore với nhiều kì vọng. Chiến thắng trên sân nhà đảm bảo rằng đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, “các chiến binh sao vàng” gây thất vọng khi phung phí nhiều cơ hội trong hiệp 1 và thi đấu không tốt ở 45 phút tiếp theo. Việt Nam hòa Singapore 0-0 ngay tại Mỹ Đình.

Cá nhân Nguyễn Đình Bắc gây thất vọng rất lớn với màn trình diễn không đạt yêu cầu. Anh bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm chỉ trong 22 phút đầu tiên. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2004 liên tục đi bóng hỏng và không phối hợp tốt với Xuân Son - Hoàng Hên.

Nguyễn Đình Bắc phung phí cơ hội trước Singapore.

Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội phát biểu sau trận đấu: “Tôi tự đánh giá màn trình diễn của tôi rất tệ. Tôi đã bỏ lỡ 2 tình huống. Tôi nghĩ rằng 2 tình huống đó nếu mà giải quyết được thì chắc đội tuyển Việt Nam đã thi đấu dễ dàng hơn. Bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều hơn”.

HLV Kim Sang-sik gây sốc khi thay Nguyễn Đình Bắc bằng Nguyễn Tài Lộc ngay ở phút 41. Ông nhất quyết không chờ đợi đến giờ nghỉ mới điều chỉnh nhân sự mà dùng cầu thủ nhập tịch ngay lập tức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ rõ cảm xúc không hài lòng vì cách thi đấu của học trò trong những phút có mặt trên sân.

Nguyễn Đình Bắc nói thêm: “Bóng đá không thể mãi suôn sẻ được. Tôi sẽ quay trở lại tập luyện để làm sao làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Thầy Kim Sang-sik không nói gì nhiều với tôi. Tôi nghĩ là khi mình bị thay ra là vì mình làm chưa tốt nhiệm vụ. Tôi cần phải cố gắng hơn và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Có rất nhiều lời động viên mà tôi nhận được sau trận đấu, tôi cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Cá nhân tôi vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo, hẹn gặp lại mọi người”.

Sáng 1/8, Đình Bắc cùng đồng đội lên đường sang Indonesia.