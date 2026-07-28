Vàng 9999 là loại vàng chứa tới 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này còn gọi vàng 24K hay vàng ta. Do hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 khá mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.
Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h30 sáng nay 28/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h30 ngày 28/7/2026.
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
Vàng 985
12.550.000
12.800.000
VND/chỉ
Vàng 980
12.480.000
12.730.000
VND/chỉ
Vàng 950
12.100.000
-
VND/chỉ
Vàng 750
9.250.000
9.550.000
VND/chỉ
Vàng 680
8.100.000
8.400.000
VND/chỉ
Vàng 610
7.800.000
8.100.000
VND/chỉ
Vàng 580
7.200.000
7.500.000
VND/chỉ
Vàng 410
4.500.000
4.800.000
VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h30 ngày 28/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Mi Hồng
Vàng SJC
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.900.000
14.302.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.850.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.850.000
14.260.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.550.000
14.050.000
VND/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.760.000
14.260.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.760.000
14.260.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.600.000
14.100.000
VND/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.020.000
14.420.000
VND/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.250.000
13.450.000
VND/chỉ
Nữ trang 9999
13.750.000
14.250.000
VND/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.700.000
14.300.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.010.000
14.400.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.860.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.700.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.900.000
14.300.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.600.000
14.200.000
VND/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
Bình luận