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Xuất bản ngày 28/07/2026 07:40 AM
Xuất bản ngày 28/07/2026 07:40 AM

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Mi Hồng và nhiều thương hiệu khác hôm nay 28/7/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 là loại vàng chứa tới 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này còn gọi vàng 24K hay vàng ta. Do hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 khá mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.

Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 sáng nay 28/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h30 ngày 28/7/2026.

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

Vàng 985

12.550.000

12.800.000

VND/chỉ

Vàng 980

12.480.000

12.730.000

VND/chỉ

Vàng 950

12.100.000

-

VND/chỉ

Vàng 750

9.250.000

9.550.000

VND/chỉ

Vàng 680

8.100.000

8.400.000

VND/chỉ

Vàng 610

7.800.000

8.100.000

VND/chỉ

Vàng 580

7.200.000

7.500.000

VND/chỉ

Vàng 410

4.500.000

4.800.000

VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h30 ngày 28/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Mi Hồng

Vàng SJC

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.900.000

14.302.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.850.000

14.250.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.850.000

14.260.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.550.000

14.050.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.760.000

14.260.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.760.000

14.260.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.600.000

14.100.000

VND/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.020.000

14.420.000

VND/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.250.000

13.450.000

VND/chỉ

Nữ trang 9999

13.750.000

14.250.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.700.000

14.300.000

VND/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.860.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.700.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.600.000

14.200.000

VND/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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