Tân Miss Grand Vietnam 2026: Sắc vóc nổi bật, mang 2 dòng máu Anh - Việt

Ngoài ra, Emoura Phạm còn được chú ý với dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Người đẹp cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những cây cầu mới mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn và hoạt động giao thương được cải thiện.