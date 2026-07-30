(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới khoảng 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất khoảng 0,01%. Nhờ độ tinh khiết gần như tuyệt đối, loại vàng này sở hữu màu vàng ánh đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và có giá trị cao trên thị trường.

Với đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc đính nhiều chi tiết. Thay vào đó, loại vàng này thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn, phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư cũng như bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h30 ngày 30/7/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 12,78 - 14,20 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 6h30 ngày 30/7/2026

Loại vàng Hàm lượng vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 999.9(24k) 13.280.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 99.9 (24k) 13.680.000 14.080.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 12.780.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 30/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.750.000 14.152.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.700.000 14.110.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.400.000 13.900.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.650.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.650.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.810.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.760.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.690.000 14.090.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.710.000 14.110.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.710.000 14.110.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.710.000 14.110.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.400.000 14.000.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.