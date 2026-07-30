Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới khoảng 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất khoảng 0,01%. Nhờ độ tinh khiết gần như tuyệt đối, loại vàng này sở hữu màu vàng ánh đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và có giá trị cao trên thị trường.
Với đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc đính nhiều chi tiết. Thay vào đó, loại vàng này thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn, phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư cũng như bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h30 ngày 30/7/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 12,78 - 14,20 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 6h30 ngày 30/7/2026
Loại vàng
Hàm lượng vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
999.9(24k)
13.280.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
999.9 (24k)
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
99.9 (24k)
13.680.000
14.080.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
999.9 (24k)
12.780.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng 999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 30/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.750.000
14.152.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.700.000
14.110.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.400.000
13.900.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.650.000
14.120.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.650.000
14.120.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.750.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.810.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.760.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.690.000
14.090.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.710.000
14.110.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.710.000
14.110.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.710.000
14.110.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.400.000
14.000.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận