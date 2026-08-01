Tuyến đường gần 7.800 tỷ đồng ở Hà Nội tăng tốc hoàn thiện trước ngày 2/9

Cuối tháng 7/2026, trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội), các nhà thầu đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp hoàn thành và thông xe trước dịp Quốc khánh 2/9.
Đây là đoạn tuyến dài khoảng 2,2 km, kết nối nút giao Ô Chợ Dừa với nút giao Voi Phục, đi qua nhiều tuyến phố trọng điểm của Hà Nội như Cát Linh, Đê La Thành, Giảng Võ, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ khép kín tuyến Vành đai 1 khu vực trung tâm, góp phần tăng năng lực kết nối giao thông nội đô.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 6.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, tuyến đường này từ lâu được nhiều người gọi là “đường đắt nhất hành tinh”.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động thi công liên tục.
Các mũi triển khai đồng thời nhiều hạng mục như nền đường, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Tại đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ, nhà thầu đang tập trung thi công phần bên phải tuyến, đồng thời hoàn thiện các hạng mục còn lại phía bên trái. Hệ thống hào kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh và các công trình phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện.
Nhiều hố ga đã được lắp đặt, trong khi hệ thống cáp và đường ống kỹ thuật cũng được bố trí ngầm, tạo điều kiện để hạ tầng vận hành đồng bộ khi tuyến đường được đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, toàn bộ mặt đường đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ sẽ được thảm nhựa trước ngày 20/8. Sau đó, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cây xanh, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và các hạng mục còn lại để kịp thông xe theo mục tiêu đặt ra.
Khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhiều hộ dân dọc tuyến cũng tranh thủ sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Dù quá trình thi công ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt hằng ngày, phần lớn người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và mong dự án sớm hoàn thành.
Sau nhiều năm triển khai và gặp không ít vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án hiện đã bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hạng mục dần hoàn thiện.
Song song với tuyến đường chính, cầu vượt tại nút giao Láng Hạ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều thiết bị cẩu, giàn giáo và máy móc chuyên dụng được huy động để thi công kết cấu phần trên của công trình.
Theo kế hoạch, giữa tháng 8 sẽ tiến hành đổ bê tông dầm và phấn đấu hoàn thành toàn bộ cầu vượt trước ngày 31/12/2026.
Khi hoàn thành, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục không chỉ bổ sung thêm một trục giao thông quan trọng xuyên qua khu vực trung tâm Hà Nội mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, giảm áp lực giao thông nội đô và tạo dư địa phát triển cho khu vực phía Tây thành phố trong thời gian tới.
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