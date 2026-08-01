(VTC News) -

Theo dự báo, thời tiết miền Nam hôm nay 1/8 không có nắng nóng gay gắt. Ban ngày trời có nắng xen mây, thuận lợi cho các hoạt động lao động, sản xuất và đi lại. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm, nhiều địa phương khả năng xuất hiện mưa rào và dông, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch phù hợp.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay có mưa dông rải rác

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C.

Trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông. Ban ngày tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng.

Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động với cường độ trung bình, góp phần duy trì nền nhiệt ở mức không quá cao. Tuy nhiên, trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và các hoạt động ngoài trời.

Đối với người dân ở các khu vực trũng thấp hoặc thường xuyên xảy ra ngập úng, cần chú ý theo dõi tình hình mưa để chủ động ứng phó khi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/8: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết TP.HCM ngày nắng, tối có mưa rào và dông

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27°C, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33°C.

Trong ngày, thành phố có mây, trời nắng vào ban ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động làm việc, học tập và di chuyển. Tuy nhiên, về đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

Do mưa dông có thể hình thành nhanh vào cuối ngày, người dân nên mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài, đặc biệt trong khung giờ tan tầm để tránh bị động trước những cơn mưa bất chợt.

Bên cạnh đó, các tuyến đường có nguy cơ ngập cục bộ sau mưa cần được lưu ý để lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây hư hại cây xanh, biển quảng cáo, công trình tạm và ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Người dân được khuyến cáo không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn. Khi xuất hiện dông sét, nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện ngoài trời và tìm nơi trú ẩn kiên cố.

Đối với nông dân và các đơn vị sản xuất, cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố nhà kính, chuồng trại và các công trình tạm để giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh.

Khuyến cáo người dân

Mặc dù thời tiết trong ngày nhìn chung khá thuận lợi với nền nhiệt không quá cao, nhưng mưa dông vẫn có thể xuất hiện bất ngờ vào chiều tối và ban đêm. Vì vậy, người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và lịch trình di chuyển.

Những người làm việc ngoài trời, tài xế, người giao hàng hay du khách cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng che mưa, đồng thời chú ý quan sát diễn biến bầu trời để kịp thời tìm nơi trú an toàn khi có dông.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/8 cho thấy khu vực tiếp tục có hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với ngày có nắng, đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 23-33°C, không quá oi bức nhưng người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh để bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và đi lại.