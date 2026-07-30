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Xuất bản ngày 30/07/2026 08:30 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 08:30 AM

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Lúc 8h sáng nay 30/7/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng được điều chỉnh giảm nhẹ từ 20.000 đồng/chỉ so với hôm qua.

Vàng 9999 (thường được gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Tỷ lệ tinh khiết gần như tối đa khiến vàng 9999 có tính chất mềm dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh.

Do vậy, vàng 9999 ít khi được dùng làm trang sức cầu kỳ hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng nhẫn trơn và vàng miếng.

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h00 sáng nay 30/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h ngày 30/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 13.880.00014.080.000VND/chỉ
Vàng 999 13.880.00014.080.000VND/chỉ
Vàng 985 12.500.00012.750.000VND/chỉ
Vàng 980 12.430.00012.680.000VND/chỉ
Vàng 950 12.050.000-VND/chỉ
Vàng 750 9.200.0009.500.000VND/chỉ
Vàng 680 8.050.0008.350.000VND/chỉ
Vàng 610 7.750.0008.050.000VND/chỉ
Vàng 580 7.150.0007.450.000VND/chỉ
Vàng 410 4.450.0004.750.000VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h00 ngày 30/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Mi Hồng

Vàng SJC

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.152.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.700.000

14.110.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.400.000

13.900.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.650.000

14.120.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.650.000

14.120.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.950.000

VND/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

VND/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

VND/chỉ

Nữ trang 9999

13.650.000

14.150.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.760.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.690.000

14.090.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.400.000

14.000.000

VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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