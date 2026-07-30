Vàng 9999 (thường được gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Tỷ lệ tinh khiết gần như tối đa khiến vàng 9999 có tính chất mềm dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh.
Do vậy, vàng 9999 ít khi được dùng làm trang sức cầu kỳ hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng nhẫn trơn và vàng miếng.
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 8h00 sáng nay 30/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h ngày 30/7/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC
|13.880.000
|14.080.000
|VND/chỉ
|Vàng 999
|13.880.000
|14.080.000
|VND/chỉ
|Vàng 985
|12.500.000
|12.750.000
|VND/chỉ
|Vàng 980
|12.430.000
|12.680.000
|VND/chỉ
|Vàng 950
|12.050.000
|-
|VND/chỉ
|Vàng 750
|9.200.000
|9.500.000
|VND/chỉ
|Vàng 680
|8.050.000
|8.350.000
|VND/chỉ
|Vàng 610
|7.750.000
|8.050.000
|VND/chỉ
|Vàng 580
|7.150.000
|7.450.000
|VND/chỉ
|Vàng 410
|4.450.000
|4.750.000
|VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h00 ngày 30/7/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Mi Hồng
Vàng SJC
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.880.000
14.080.000
VND/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.750.000
14.152.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.700.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.700.000
14.110.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.400.000
13.900.000
VND/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.650.000
14.120.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.650.000
14.120.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.450.000
13.950.000
VND/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
VND/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
VND/chỉ
Nữ trang 9999
13.650.000
14.150.000
VND/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.200.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.810.000
14.200.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.700.000
14.100.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.810.000
14.200.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.760.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.690.000
14.090.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.710.000
14.110.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.710.000
14.110.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.710.000
14.110.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.400.000
14.000.000
VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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