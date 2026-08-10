5 bom tấn doanh thu vượt tỷ USD, thống trị phòng vé toàn cầu năm 2026

(VTC News) -

Theo các số liệu phòng vé quốc tế, 2026 là một trong những năm đặc biệt sôi động của thị trường điện ảnh. Từ phim hoạt hình, siêu anh hùng đến tiểu sử âm nhạc và sử thi Hollywood, có 5 tác phẩm lần lượt gia nhập câu lạc bộ doanh thu tỷ USD.

“Spider-Man: Brand New Day” - hơn 1,2 tỷ USD

Spider-Man: Brand New Day đang dẫn đầu cuộc đua doanh thu năm 2026 với hơn 1,2 tỷ USD toàn cầu. Ngay khi ra mắt, phim đã tạo “vụ nổ” lớn khi thu 932 triệu USD trong tuần đầu, trở thành cú mở màn lớn thứ hai lịch sử điện ảnh, chỉ sau Avengers: Endgame. Riêng thị trường Bắc Mỹ mang về khoảng 360 triệu USD, vượt kỷ lục mở màn của Endgame.

Spider-Man: Brand New Day” dẫn đầu cuộc đua doanh thu, vượt mốc 1,2 tỷ USD toàn cầu.

Thành tích này càng đáng chú ý khi dòng phim siêu anh hùng những năm gần đây có dấu hiệu giảm sức hút. Theo The Wall Street Journal, thành công của Spider-Man: Brand New Day giúp thể loại này có thêm cú hích đáng kể sau một loạt dự án Marvel và DC không đạt kỳ vọng.

Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai Peter Parker, bên cạnh Zendaya trong vai MJ. Phim được đánh giá có cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống cá nhân của Peter, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những màn chiến đấu quy mô lớn.

“Toy Story 5” - hơn 1,07 tỷ USD

Sau nhiều thập niên, thương hiệu Toy Story tiếp tục chứng minh sức hút. Phần 5 đã vượt mốc 1 tỷ USD và trở thành phim có doanh thu cao nhất năm tại thời điểm cán mốc này.

Theo TheWrap, Toy Story 5 đạt thành tích này sau 6 tuần công chiếu, với doanh thu mở màn toàn cầu lên tới khoảng 312 triệu USD. Đây cũng là lần thứ ba loạt phim Toy Story vượt 1 tỷ USD, sau Toy Story 3 và Toy Story 4.

“Toy Story 5” tiếp tục thành công của thương hiệu hoạt hình lâu đời, gia nhập câu lạc bộ phim tỷ USD.

Không chỉ là thành công của một thương hiệu lâu đời, kết quả này còn giúp Pixar có phim thứ sáu vượt 1 tỷ USD.

Phần mới tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa Woody, Buzz, Jessie và cô bé Bonnie, đồng thời đưa vào câu chuyện về sự cạnh tranh giữa đồ chơi truyền thống và các thiết bị công nghệ.

“Michael” - hơn 1,016 tỷ USD

Michael tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Theo Box Office Mojo, phim hiện đạt khoảng 1,016 tỷ USD, trong đó hơn 643 triệu USD đến từ thị trường quốc tế.

Tác phẩm kể về cuộc đời Michael Jackson, từ những năm đầu cùng nhóm Jackson 5 đến khi ông trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất lịch sử âm nhạc đại chúng.

“Michael” tạo dấu ấn khi trở thành một trong những phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử.

Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson, đảm nhận vai chính. Việc lựa chọn một người có quan hệ huyết thống với “Vua nhạc pop” trở thành một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ trước khi phim ra mắt.

Theo Variety, thành tích của Michael không chỉ đưa tác phẩm vào nhóm phim tỷ USD mà còn thiết lập một cột mốc mới cho dòng phim tiểu sử vốn hiếm khi đạt doanh thu ở quy mô này.

“The Super Mario Galaxy Movie” - hơn 1,01 tỷ USD

Nếu Michael tạo nên kỷ lục ở dòng phim tiểu sử, The Super Mario Galaxy Movie lại mở màn cho câu lạc bộ tỷ USD năm nay.

Đây là bộ phim đầu tiên phát hành trong năm 2026 vượt mốc 1 tỷ USD, đạt thành tích sau khoảng 10 tuần chiếu. Tính đến thời điểm được Universal công bố, phim thu khoảng 429,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 577,5 triệu USD từ thị trường quốc tế.

The Super Mario Galaxy Movie” tiếp nối thành công của thương hiệu Mario trên màn ảnh rộng.

Theo TheWrap, thành tích này tiếp tục khẳng định sức sống của thương hiệu Mario, dù phần mới khó có khả năng vượt doanh thu 1,36 tỷ USD của The Super Mario Bros Movie phát hành năm 2023.

Dữ liệu của The Numbers ghi nhận doanh thu toàn cầu của phim ở khoảng 1,011 tỷ USD. Thành công của bộ phim cũng giúp thương hiệu điện ảnh Mario vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu cộng dồn.

“The Odyssey” - cán mốc 1 tỷ USD sau ba tuần

The Odyssey là cái tên mới nhất gia nhập danh sách. Bộ phim sử thi của Christopher Nolan đã vượt 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu sau khoảng ba tuần công chiếu.

Tác phẩm chuyển thể trường ca của Homer, xoay quanh hành trình kéo dài 10 năm của Odysseus trên đường trở về quê nhà sau cuộc chiến thành Troy. Matt Damon đóng vai chính, cùng Tom Holland, Anne Hathaway và Zendaya.

“The Odyssey” của Christopher Nolan vượt mốc 1 tỷ USD, trở thành phim thứ năm của năm 2026 đạt thành tích này.

Ngay tuần đầu, The Odyssey thu 264 triệu USD trên toàn cầu. The Guardian đánh giá đây là màn mở màn lớn nhất của Christopher Nolan kể từ The Dark Knight Rises nếu xét theo giá trị đã điều chỉnh lạm phát.

Việc The Odyssey cán mốc tỷ USD cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Nolan. Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn này đạt cột mốc kể từ The Dark Knight Rises năm 2012. Theo Deadline, tác phẩm đang hướng tới việc trở thành phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Nolan.

Điểm chung dễ nhận thấy ở 5 bom tấn tỷ USD năm nay là phần lớn đều dựa trên những thương hiệu hoặc nhân vật đã có lượng người hâm mộ toàn cầu.

Spider-Man, Toy Story và Mario đều sở hữu lịch sử hàng chục năm. Michael khai thác sức hút của một biểu tượng âm nhạc có lượng người hâm mộ khổng lồ, trong khi The Odyssey kết hợp tên tuổi Christopher Nolan với một trong những tác phẩm kinh điển của văn học phương Tây.

Tuy nhiên, những con số này cũng cho thấy khán giả không chỉ tìm đến thương hiệu. Michael đã phá kỷ lục của dòng phim tiểu sử, còn The Odyssey chứng minh một câu chuyện sử thi dành cho khán giả trưởng thành vẫn có thể tạo doanh thu khổng lồ khi được đặt vào tay một đạo diễn có sức hút như Nolan.

Cuộc đua vẫn chưa kết thúc khi mùa phim cuối năm còn nhiều tác phẩm lớn. Thứ tự của nhóm dẫn đầu vì thế có thể tiếp tục thay đổi trước khi năm 2026 khép lại.