Tin xe 10/8: Ford Explorer 2027 nâng cấp thiết kế

(VTC News) -

Ford Explorer 2027 thêm 3 màn hình, BlueCruise

Mẫu SUV ba hàng ghế được thiết kế lại phần đầu xe với lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn mới, đồng thời bổ sung các thiết kế mâm khác.

Điểm đáng chú ý trong cabin là toàn bộ phiên bản Explorer tại Trung Quốc đều sử dụng bố cục ba màn hình. Phiên bản Titanium còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái BlueCruise, bên cạnh rèm che nắng và nội thất màu nâu vàng. Explorer tại Trung Quốc cũng giảm số lượng nút bấm vật lý so với trước.

Về hệ truyền động, Explorer tại Trung Quốc không có động cơ V6. Xe sử dụng biến thể riêng của EcoBoost 2.3L, công suất 286 mã lực và có mô-men xoắn cao hơn cấu hình 2.3L tại Mỹ. Trong khi đó, Explorer tại Mỹ hiện có EcoBoost 2.3L công suất 300 mã lực và V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép công suất 400 mã lực.

Thiết kế Explorer dành cho Trung Quốc từng đi trước phiên bản toàn cầu, khiến những thay đổi trên đời 2027 được chú ý trong bối cảnh Ford có thể tiếp tục điều chỉnh mẫu SUV này ở các thị trường khác.

Hyundai Stargazer X 2026 chuyển sang cấu hình 6 chỗ

Hyundai Stargazer X 2026 đang được trưng bày tại Đông Nam Á trước khi dòng Stargazer chính thức mở bán vào quý IV/2026. So với Stargazer thông thường, phiên bản X được thiết kế theo hướng SUV với cản trước lớn hơn, lưới tản nhiệt riêng, ốp đen quanh vòm bánh và mâm hợp kim 17 inch đi cùng lốp 205/50 R17.

Tại Malaysia, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình 6 chỗ, thay cho cách bố trí 7 chỗ với hàng ghế giữa dạng băng dài. Hai ghế độc lập ở hàng thứ hai tạo thêm khoảng trống giữa các ghế và thuận tiện hơn khi tiếp cận hàng ghế cuối.

Cabin có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 10,25 inch.

Stargazer X sử dụng động cơ xăng Smartstream G 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên và phun xăng đa điểm MPI. Động cơ cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 143 Nm, kết hợp hộp số IVT và dẫn động cầu trước.

Xe cũng có gói Hyundai SmartSense với phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ căn giữa làn đường và một số tính năng cảnh báo khác.

Giá dự kiến của Stargazer X tại Malaysia khoảng 120.000 ringgit, tương đương 769 triệu đồng.

Bugatti Destrier biến nền tảng Bolide thành xe độc bản

Bugatti Destrier là dự án độc bản thứ ba thuộc chương trình cá nhân hóa cao cấp Programme Solitaire, sau Brouillard và F.K.P Hommage. Khác hai mẫu trước phát triển từ Chiron, Destrier sử dụng nền tảng kỹ thuật của Bugatti Bolide, mẫu xe vốn chỉ dành cho đường đua, sau đó được thiết kế ngoại thất và nội thất riêng cho một chủ sở hữu.

Destrier có chiều cao chỉ 1 m, gần tương đương Bolide 995 mm. Ngoại thất được điều chỉnh với lưới tản nhiệt móng ngựa lớn, cụm đèn LED, các kênh dẫn khí phía sau bánh trước, cánh gió tích hợp và 4 ống xả.

Xe dùng mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, thay cho bộ mâm khóa trung tâm 18 inch của Bolide.

Bên trong là khoang lái 2 chỗ, sử dụng da Ambre Voyageur màu nâu, nubuck, vải dệt 3D có sợi đồng và các chi tiết kim loại gò thủ công.

Nằm dưới lớp vỏ là khung liền khối bằng sợi carbon của Bolide cùng động cơ W16 8.0L, 4 bộ tăng áp, cho công suất tối đa 1.578 mã lực. Bugatti chưa công bố các thông số hiệu năng.

Destrier sẽ xuất hiện tại Monterey Car Week và Pebble Beach Concours d’Elegance ngày 16/8/2026. Một khách hàng giấu tên đã đặt chế tạo xe, nhưng giá không được tiết lộ.