Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng?

(VTC News) -

Giữa biển cát mênh mông, nơi ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt và nguồn nước vô cùng hiếm hoi, sa mạc được coi là vùng đất không thể sống đối với đa số sinh vật. Thế nhưng, lạc đà lại có có thể trải qua nhiều ngày trên vùng cát nóng khô khốc này. Được mệnh danh là “con tàu sa mạc”, chúng có thể hoàn thành những hành trình dài hàng nghìn km mà không gục ngã.

Đằng sau sức bền phi thường này là kết quả của quá trình tiến hóa tuyệt vời với những thích nghi sinh học độc đáo.

Tại nhiều vùng sa mạc, lạc đà từng là phương tiện vận tải hữu hiệu nhất. (Ảnh: WorldTravel)

Chiếc bướu dự trữ năng lượng

Nhiều người nhầm tưởng rằng bướu lạc đà là nơi chứa nước để giảm khát trong những chuyến đi dài. Thực tế, bướu lạc đà là nơi tập trung các mô mỡ để dự trữ năng lượng.

Khi thức ăn khan hiếm, cơ thể lạc đà sẽ chuyển hóa lượng mỡ này thành năng lượng và nước để duy trì sự sống. Một chiếc bướu khỏe mạnh có thể nặng tới vài chục kg mỡ, giúp lạc đà tồn tại nhiều tuần liền mà không cần ăn uống.

Việc tập trung toàn bộ lượng mỡ vào bướu thay vì phân bố đều dưới da cũng là chiến lược tản nhiệt thông minh. Nhờ thiết kế này, cơ thể lạc đà giảm thiểu tối đa lớp cách nhiệt bao quanh các cơ quan nội tạng, giúp nhiệt lượng tỏa ra ngoài nhanh hơn. Khi mỡ trong bướu bị tiêu hao sau quãng đường dài, chiếc bướu sẽ xẹp xuống và mềm đi, rồi đầy đặn trở lại khi chúng tìm thấy nguồn thức ăn mới.

Bướu của lạc đà chứa lượng mỡ lớn để dành cho các chuyến đi dài. (Ảnh: Camel Lodge)

Hồng cầu hình bầu dục

Sự sinh tồn của lạc đà trên sa mạc phụ thuộc rất lớn vào cơ chế kiểm soát nước cực kỳ nghiêm ngặt. Lạc đà có thể mất đến 30% trọng lượng cơ thể do mất nước mà vẫn hoạt động bình thường, trong khi con người hoặc hầu hết các động vật có vú khác chỉ cần mất khoảng 12% đến 15% lượng nước đã có thể dẫn đến suy tim và tử vong.

Tế bào hồng cầu của lạc đà có hình bầu dục độc đáo thay vì hình tròn như con người. Cấu trúc này giúp hồng cầu dễ dàng di chuyển qua các mạch máu ngay cả khi máu bị đặc lại do mất nước nghiêm trọng. Đặc biệt, khi gặp nguồn nước, lạc đà có thể uống tới hơn 100 lít chỉ trong vòng 10 phút.

Các tế bào hồng cầu hình bầu dục có khả năng co giãn tuyệt vời, chịu được áp suất thẩm thấu cao để hấp thu lượng nước khổng lồ đó mà không bị vỡ. Bên cạnh đó, hệ bài tiết của chúng cũng hoạt động tối ưu như thận cô đặc nước tiểu đến mức tối đa và phân của chúng khô đến mức có thể dùng làm nhiên liệu đốt ngay lập tức.

Lạc đà có thể mất 30% lượng nước trong cơ thể nhưng vẫn sống. (Ảnh: iStock)

Tự điều hòa nhiệt độ cơ thể

Hầu hết các loài động vật đều duy trì thân nhiệt cố định và cố gắng làm mát bằng cách tiết mồ hôi khi thời tiết quá nóng. Lạc đà lại lựa chọn một phương án thông minh hơn để tiết kiệm từng giọt nước quý giá. Thân nhiệt của lạc đà có thể dao động linh hoạt theo nhiệt độ môi trường, tăng từ khoảng 34°C vào ban đêm lên đến 41°C vào giữa trưa nắng gắt.

Bằng cách cho phép nhiệt độ cơ thể tăng lên cùng với nhiệt độ không khí, lạc đà hạn chế tối đa việc phải tiết mồ hôi để làm mát. Chúng chỉ bắt đầu đổ mồ hôi khi thân nhiệt vượt quá ngưỡng 41°C. Ngoài ra, bộ lông dày của lạc đà cũng đóng vai trò như lớp áo bảo vệ chống lại cái nóng hừng hực từ mặt trời vào ban ngày, đồng thời giữ ấm cho cơ thể khi nhiệt độ sa mạc giảm xuống mức đóng băng vào ban đêm.

Đôi chân phù hợp đi trên cát

Di chuyển trên những đụn cát lún là thử thách tiêu tốn rất nhiều năng lượng đối với bất kỳ loài vật nào. Lạc đà lại vượt qua chướng ngại này một cách nhẹ nhàng nhờ vào cấu trúc đôi chân đặc biệt. Chân lạc đà không có guốc cứng như ngựa hay bò mà có hai ngón chân rộng với lớp đệm thịt dày, đàn hồi bên dưới.

Khi lạc đà bước đi, lớp đệm thịt này xòe rộng ra, giúp phân bó đều trọng lượng cơ thể trên bề mặt cát. Cơ chế này giống như việc con người đeo giày đi trên tuyết, ngăn chân bị lún sâu vào cát mịn. Nhờ đó, chúng tiết kiệm được rất nhiều sức lực trong suốt chặng đường dài. Thêm vào đó, khớp gối và ngực của lạc đà có các lớp sừng dày cứng, giúp chúng thoải mái quỳ nằm trên cát nóng mà không bị bỏng hay bị thương.

Lạc đà có hàng lông mi dài để tránh cát. (Ảnh: Magnific)

Lông mi dài chống cát

Thời tiết sa mạc không chỉ có cái nóng mà còn kèm theo những cơn bão cát khủng khiếp có thể làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào. Lạc đà được thiên nhiên trang bị một hệ thống phòng thủ hoàn hảo ngay trên khuôn mặt để chống lại bụi bẩn và cát mịn. Đôi mắt của chúng được bảo vệ bởi hàng lông mi dài, dày và hai lớp mí mắt hoạt động như những chiếc gạt nước, giúp ngăn cát rơi vào mắt mà vẫn đảm bảo tầm nhìn.

Lạc đà có khả năng khép chặt các lỗ mũi lại bất cứ lúc nào để ngăn cát bay vào đường hô hấp trong lúc bão cát càn quét. Không những vậy, niêm mạc mũi của chúng còn có khả năng hấp thụ lại độ ẩm từ hơi thở trước khi nó thoát ra ngoài không khí khô, góp phần giữ lại từng lượng nước nhỏ nhất cho cơ thể.

Ngay cả đôi môi của lạc đà cũng rất đặc biệt với cấu trúc môi trên xẻ đôi, dày và dai đến mức chúng có thể thong dong ăn những cành gai nhọn xù xì của cây sa mạc mà không hề cảm thấy đau đớn hay bị chảy máu, giúp duy trì nguồn năng lượng trên hành trình khắc nghiệt.