  • logo
Xuất bản ngày 28/07/2026 11:46 AM
Xuất bản ngày 28/07/2026 11:46 AM

Giá tiêu hôm nay 28/7: Trong nước tăng 500 đồng/kg

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 28/7 tăng 500 đồng/kg tại thị trường trong nước, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục đi ngang.

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ sau phiên đi ngang

Giá tiêu hôm nay 28/7 tại các địa phương trọng điểm tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá giao dịch lên 138.000 - 141.500 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 141.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng lên 138.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg. TP.HCM cũng tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường ghi nhận đợt tăng 500 đồng/kg tại Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai sau bốn phiên đi ngang, còn Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này được giữ ổn định trong các phiên 25, 26 và 27/7 trước khi thị trường tiếp tục nhích lên trong phiên hôm nay.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 28/7/2026

Địa phương

Giá (đồng/kg)

Biến động

Lâm Đồng

141.500

+500

Đắk Lắk

140.000

Không đổi

Gia Lai

138.000

+500

Đồng Nai

138.000

+500

TP.HCM

138.500

+500

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg trong phiên hôm nay. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg trong phiên hôm nay. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 28/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu năm phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.404 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hôm nay cũng ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở 8.250 USD/tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146.000 tấn, trị giá 950,2 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và 12,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 36.040 tấn với trị giá khoảng 260 triệu USD, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 24,5% về sản lượng và 18,2% về trị giá.

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khẳng định vị thế dẫn đầu của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam cung cấp 31.950 tấn hạt tiêu cho Mỹ, trị giá 239,73 triệu USD, tăng lần lượt 36,8% và 35,8% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ đã tăng mạnh từ 64,4% lên gần 80% về lượng và hơn 80% về giá trị.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 28/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen

6.823

Tiêu trắng

9.404

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Tiêu trắng ASTA

12.200

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Tiêu trắng ASTA

8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm