(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 27/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tiếp tục dao động từ 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg, TP.HCM ổn định ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với 137.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng 500 đồng/kg tại Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai sau bốn phiên đi ngang, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này tiếp tục được duy trì trong các phiên 25, 26 và 27/7.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 23 - 27/7/2026

Địa phương 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 Đơn vị Lâm Đồng 140.500 141.000 141.000 141.000 141.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 137.500 138.000 138.000 138.000 138.000 đồng/kg Đồng Nai 137.000 137.500 137.500 137.500 137.500 đồng/kg Gia Lai 137.000 137.500 137.500 137.500 137.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm chưa ghi nhận biến động mới trong phiên 27/7. (Ảnh minh họa: Thời Báo Tài Chính Việt Nam)

Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 27/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu bốn phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn giá tiêu trắng Muntok là 9.404 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.

Theo số liệu do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn từ IPC, Đức đã nhập khẩu 2.047 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026, đạt kim ngạch 16,5 triệu USD. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Đức với 1.110 tấn, tương đương 54,2% tổng lượng nhập khẩu.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 11.175 tấn hồ tiêu, đạt giá trị 90,8 triệu USD. Việt Nam vẫn dẫn đầu với 6.263 tấn, chiếm 56% thị phần.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 27/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen 6.823 Tiêu trắng 9.404 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Tiêu đen 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.