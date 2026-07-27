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Xuất bản ngày 27/07/2026 01:51 PM
Xuất bản ngày 27/07/2026 01:51 PM

Giá tiêu hôm nay 27/7: Chưa xuất hiện biến động mới

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 27/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trọng điểm trong nước, thị trường thế giới cũng duy trì ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 27/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tiếp tục dao động từ 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg, TP.HCM ổn định ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với 137.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng 500 đồng/kg tại Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai sau bốn phiên đi ngang, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này tiếp tục được duy trì trong các phiên 25, 26 và 27/7.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 23 - 27/7/2026

Địa phương

23/7

24/7

25/7

26/7

27/7

Đơn vị

Lâm Đồng

140.500

141.000

141.000

141.000

141.000

đồng/kg

Đắk Lắk

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

đồng/kg

TP.HCM

137.500

138.000

138.000

138.000

138.000

đồng/kg

Đồng Nai

137.000

137.500

137.500

137.500

137.500

đồng/kg

Gia Lai

137.000

137.500

137.500

137.500

137.500

đồng/kg

Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm chưa ghi nhận biến động mới trong phiên 27/7. (Ảnh minh họa: Thời Báo Tài Chính Việt Nam)

Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm chưa ghi nhận biến động mới trong phiên 27/7. (Ảnh minh họa: Thời Báo Tài Chính Việt Nam)

Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 27/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu bốn phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn giá tiêu trắng Muntok là 9.404 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.

Theo số liệu do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn từ IPC, Đức đã nhập khẩu 2.047 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026, đạt kim ngạch 16,5 triệu USD. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Đức với 1.110 tấn, tương đương 54,2% tổng lượng nhập khẩu.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 11.175 tấn hồ tiêu, đạt giá trị 90,8 triệu USD. Việt Nam vẫn dẫn đầu với 6.263 tấn, chiếm 56% thị phần.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 27/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen

6.823

Tiêu trắng

9.404

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Tiêu trắng ASTA

12.200

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Tiêu trắng ASTA

8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.

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