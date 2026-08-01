Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang
Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 1/8 chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu trong nước dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Mức giá này được hình thành sau đợt điều chỉnh trong phiên 29/7, khi Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg.
Trước đó, phiên 28/7 ghi nhận Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng thêm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.
Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25/7/2026 đến 1/8/2026
Địa phương
25 - 27/7
28/7
29/7
30/7
31/7
1/8
Lâm Đồng
141.000
141.500
142.000
142.000
142.000
142.000
Đắk Lắk
140.000
140.000
141.000
141.000
141.000
141.000
Gia Lai
137.000
138.000
139.000
139.000
139.000
139.000
Đồng Nai
137.500
138.000
139.000
139.000
139.000
139.000
TP.HCM
138.000
138.500
139.000
139.000
139.000
139.000
Giá tiêu thế giới hôm nay ít biến động, riêng Indonesia nhích tăng
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 1/8, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới nhìn chung ít biến động so với phiên trước, riêng Indonesia điều chỉnh tăng giá, với tiêu đen tăng 0,06%, lên 6.760 USD/tấn, và tiêu trắng tăng 0,05%, lên 9.317 USD/tấn.
Trong khi đó, giá hồ tiêu xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam giữ nguyên. Cụ thể, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.700 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA là 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA là 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA duy trì 8.350 USD/tấn.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 1/8/2026
Quốc gia
Loại tiêu
Giá (USD/tấn)
Biến động
Indonesia
Tiêu đen
6.760
+0,06%
Tiêu trắng
9.317
+0,05%
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.700
Đi ngang
Malaysia
Tiêu đen ASTA
9.300
Đi ngang
Tiêu trắng ASTA
12.200
Đi ngang
Việt Nam
Tiêu đen 500 g/l
5.970
Đi ngang
Tiêu đen 550 g/l
6.050
Đi ngang
Tiêu trắng ASTA
8.350
Đi ngang
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.
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