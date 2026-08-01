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Xuất bản ngày 01/08/2026 11:55 AM
Xuất bản ngày 01/08/2026 11:55 AM

Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước chưa có điều chỉnh mới, còn thị trường xuất khẩu chỉ ghi nhận Indonesia tăng giá.

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 1/8 chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu trong nước dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Mức giá này được hình thành sau đợt điều chỉnh trong phiên 29/7, khi Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg.

Trước đó, phiên 28/7 ghi nhận Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng thêm 500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25/7/2026 đến 1/8/2026

Địa phương

25 - 27/7

28/7

29/7

30/7

31/7

1/8

Lâm Đồng

141.000

141.500

142.000

142.000

142.000

142.000

Đắk Lắk

140.000

140.000

141.000

141.000

141.000

141.000

Gia Lai

137.000

138.000

139.000

139.000

139.000

139.000

Đồng Nai

137.500

138.000

139.000

139.000

139.000

139.000

TP.HCM

138.000

138.500

139.000

139.000

139.000

139.000

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. (Ảnh minh họa: Báo Đà Nẵng)

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. (Ảnh minh họa: Báo Đà Nẵng)

Giá tiêu thế giới hôm nay ít biến động, riêng Indonesia nhích tăng

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 1/8, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới nhìn chung ít biến động so với phiên trước, riêng Indonesia điều chỉnh tăng giá, với tiêu đen tăng 0,06%, lên 6.760 USD/tấn, và tiêu trắng tăng 0,05%, lên 9.317 USD/tấn.

Trong khi đó, giá hồ tiêu xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam giữ nguyên. Cụ thể, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA là 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA là 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA duy trì 8.350 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 1/8/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Biến động

Indonesia

Tiêu đen

6.760

+0,06%

Tiêu trắng

9.317

+0,05%

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Đi ngang

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Đi ngang

Tiêu trắng ASTA

12.200

Đi ngang

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Đi ngang

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Đi ngang

Tiêu trắng ASTA

8.350

Đi ngang

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.

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