Giá tiêu hôm nay 24/7: Trong nước tăng nhẹ, thế giới đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 24/7 nhích nhẹ sau bốn phiên liên tiếp đi ngang. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai cũng đồng loạt tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên 138.000 đồng/kg, 137.500 đồng/kg và 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 24/7/2026

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Lâm Đồng 141.000 +500 Đắk Lắk 140.000 Không đổi TP.HCM 138.000 +500 Gia Lai 137.500 +500 Đồng Nai 137.500 +500

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 24/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 5.700 USD/tấn, sau khi giảm 1,75% trong phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu tại Malaysia không ghi nhận biến động, với tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang, gồm tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.

Về tình hình sản xuất và xuất khẩu tiêu Việt Nam, theo Báo cáo tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã thu hoạch khoảng 267.300 tấn hạt tiêu các loại. Theo Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, xuất khẩu hạt tiêu đạt khoảng 1,02 tỷ USD.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay nhích nhẹ sau bốn phiên liên tiếp đi ngang. (Ảnh minh họa: Trang Trại Việt)

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 24/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động so với phiên trước Indonesia Tiêu đen 6.823 Đi ngang Tiêu trắng 9.404 Đi ngang Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Đi ngang Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 12.200 Đi ngang Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Đi ngang Tiêu đen 550 g/l 6.050 Đi ngang Tiêu trắng ASTA 8.250 Đi ngang

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.