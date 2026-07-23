Giá tiêu hôm nay 23/7: Trong nước đi ngang, thế giới phân hóa

Giá tiêu trong nước hôm nay
Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 tiếp tục ổn định. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM được thu mua ở 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng ghi nhận 137.000 đồng/kg.
Bước sang tuần thứ tư của tháng 7, giá hồ tiêu nội địa duy trì ổn định, ghi nhận 4 phiên liên tiếp không biến động.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/7/2026
Địa phương
Giá (đồng/kg)
Lâm Đồng
140.500
Đắk Lắk
140.000
TP.HCM
137.500
Gia Lai
137.000
Đồng Nai
137.000
Giá tiêu thế giới hôm nay
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 23/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước, ngoại trừ giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,75%, xuống 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt duy trì ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.
Tương tự, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động, trong đó tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 23/7/2026
Quốc gia
Loại tiêu
Giá (USD/tấn)
Biến động so với phiên trước
Indonesia
Tiêu đen
6.823
Đi ngang (0,00%)
Tiêu trắng
9.404
Đi ngang (0,00%)
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.700
Giảm 1,75%
Malaysia
Tiêu đen ASTA
9.300
Đi ngang (0,00%)
Tiêu trắng ASTA
12.200
Đi ngang (0,00%)
Việt Nam
Tiêu đen 500 g/l
5.970
Đi ngang (0,00%)
Tiêu đen 550 g/l
6.050
Đi ngang (0,00%)
Tiêu trắng ASTA
8.250
Đi ngang (0,00%)
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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