Giá tiêu hôm nay 23/7: Trong nước đi ngang, thế giới phân hóa

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 tiếp tục ổn định. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM được thu mua ở 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng ghi nhận 137.000 đồng/kg.

Bước sang tuần thứ tư của tháng 7, giá hồ tiêu nội địa duy trì ổn định, ghi nhận 4 phiên liên tiếp không biến động.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/7/2026

Địa phương Giá (đồng/kg) Lâm Đồng 140.500 Đắk Lắk 140.000 TP.HCM 137.500 Gia Lai 137.000 Đồng Nai 137.000

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 23/7 duy trì ổn định. (Ảnh minh họa: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 23/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước, ngoại trừ giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,75%, xuống 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt duy trì ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.

Tương tự, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động, trong đó tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 23/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động so với phiên trước Indonesia Tiêu đen 6.823 Đi ngang (0,00%) Tiêu trắng 9.404 Đi ngang (0,00%) Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Giảm 1,75% Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Đi ngang (0,00%) Tiêu trắng ASTA 12.200 Đi ngang (0,00%) Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Đi ngang (0,00%) Tiêu đen 550 g/l 6.050 Đi ngang (0,00%) Tiêu trắng ASTA 8.250 Đi ngang (0,00%)

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.