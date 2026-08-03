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Xuất bản ngày 03/08/2026 10:41 AM
Xuất bản ngày 03/08/2026 10:41 AM

Giá tiêu hôm nay 3/8: Đồng loạt đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 3/8 ổn định ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg sau phiên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ngừng giảm

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 3/8 đi ngang so với phiên 2/8. Trong đó, Lâm Đồng mức giá tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở 138.000 đồng/kg. Mặt bằng giá hồ tiêu trong nước hiện dao động 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong tuần qua, giá hồ tiêu tăng trong 2 phiên liên tiếp trước khi điều chỉnh giảm. Cụ thể, phiên 28/7, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM tăng 500 đồng/kg, Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk giữ nguyên.

Sang phiên 29/7, Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 139.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg. Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg, đạt 142.000 đồng/kg và 139.000 đồng/kg. Mặt bằng giá thu mua hồ tiêu dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Thị trường sau đó đi ngang từ 30/7 đến 1/8 trước khi tất cả các địa phương trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg trong phiên 2/8.

Thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang sau phiên giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: AI)

Thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang sau phiên giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: AI)

Giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 3/8, giá hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Tại Indonesia, giá tiêu đen được niêm yết ở mức 6.760 USD/tấn, còn tiêu trắng đạt 9.317 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.700 USD/tấn. Malaysia tiếp tục niêm yết tiêu đen ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA giữ ổn định ở mức 8.350 USD/tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 941 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 66 nghìn tấn, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15 nghìn tấn, tăng mạnh 64%; UAE đạt 9.703 tấn, tăng 11%; Ấn Độ đạt 6.433 tấn, giảm 27%; Thái Lan tăng gần gấp đôi, đạt 6.094 tấn, tăng 96%.

Đứng sau châu Á là châu Mỹ đạt 39 nghìn tấn, tăng 31%, chiếm 27%. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 35 nghìn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 3/8/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen

6.760

Tiêu trắng

9.317

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Tiêu trắng ASTA

12.200

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Tiêu trắng ASTA

8.350

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.

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