Giá tiêu hôm nay 25/7: Trong nước đi ngang sau phiên tăng, thế giới ổn định

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định tại các vùng trọng điểm
Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 25/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục nằm trong khoảng 137.500-141.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM giữ ở mức 138.000 đồng/kg, còn Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với giá 137.500 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng nhẹ sau bốn phiên đi ngang. Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, qua đó thiết lập mặt bằng giá hiện tại, trong khi Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở 140.000 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước từ 23/7 - 25/7
Địa phương
23/7
24/7
25/7
Đơn vị
Lâm Đồng
140.500
141.000
141.000
đồng/kg
Đắk Lắk
140.000
140.000
140.000
đồng/kg
TP.HCM
137.500
138.000
138.000
đồng/kg
Đồng Nai
137.000
137.500
137.500
đồng/kg
Gia Lai
137.000
137.500
137.500
đồng/kg
Giá hồ tiêu thế giới hôm nay đi ngang
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 25/7, giá hồ tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới.
Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok duy trì ở mức 9.404 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA không thay đổi, lần lượt đạt 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.
Theo số liệu từ IPC, Ấn Độ đã nhập khẩu 2.348 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026 với kim ngạch 15,4 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất với 1.293 tấn, chiếm hơn 55% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu và gần gấp đôi so với tháng 4.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập gần 9.900 tấn hồ tiêu, trị giá 68 triệu USD, giảm hơn 45% cả về sản lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Dù lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm gần 30%, Việt Nam vẫn dẫn đầu thị phần với gần 40% tổng lượng nhập khẩu của nước này.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 25/7/2026
Quốc gia
Loại tiêu
Giá (USD/tấn)
Biến động
Indonesia
Tiêu đen
6.823
Không đổi
Tiêu trắng
9.404
Không đổi
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.700
Không đổi
Malaysia
Tiêu đen ASTA
9.300
Không đổi
Tiêu trắng ASTA
12.200
Không đổi
Việt Nam
Tiêu đen 500 g/l
5.970
Không đổi
Tiêu đen 550 g/l
6.050
Không đổi
Tiêu trắng ASTA
8.250
Không đổi
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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