Giá tiêu hôm nay 25/7: Trong nước đi ngang sau phiên tăng, thế giới ổn định

(VTC News) -

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định tại các vùng trọng điểm

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 25/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục nằm trong khoảng 137.500-141.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM giữ ở mức 138.000 đồng/kg, còn Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với giá 137.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng nhẹ sau bốn phiên đi ngang. Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, qua đó thiết lập mặt bằng giá hiện tại, trong khi Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở 140.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước từ 23/7 - 25/7

Địa phương 23/7 24/7 25/7 Đơn vị Lâm Đồng 140.500 141.000 141.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 140.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 137.500 138.000 138.000 đồng/kg Đồng Nai 137.000 137.500 137.500 đồng/kg Gia Lai 137.000 137.500 137.500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước duy trì ổn định sau phiên tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Giá hồ tiêu thế giới hôm nay đi ngang

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 25/7, giá hồ tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok duy trì ở mức 9.404 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA không thay đổi, lần lượt đạt 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Theo số liệu từ IPC, Ấn Độ đã nhập khẩu 2.348 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026 với kim ngạch 15,4 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất với 1.293 tấn, chiếm hơn 55% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu và gần gấp đôi so với tháng 4.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập gần 9.900 tấn hồ tiêu, trị giá 68 triệu USD, giảm hơn 45% cả về sản lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Dù lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm gần 30%, Việt Nam vẫn dẫn đầu thị phần với gần 40% tổng lượng nhập khẩu của nước này.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 25/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động Indonesia Tiêu đen 6.823 Không đổi Tiêu trắng 9.404 Không đổi Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Không đổi Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Không đổi Tiêu trắng ASTA 12.200 Không đổi Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Không đổi Tiêu đen 550 g/l 6.050 Không đổi Tiêu trắng ASTA 8.250 Không đổi

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.