Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 34 từ 5.600 - 5.700 đồng/kg, trong khi lúa OM 18 dao động 6.300 - 6.500 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 17/7
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.900 - 7.100
IR 50404 (tươi)
6.000 - 6.200
OM 5451 (tươi)
6.300 - 6.500
OM 34 (tươi)
5.600 - 5.700
OM 18 (tươi)
6.300 - 6.500
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Riêng gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Các chủng loại còn lại không ghi nhận biến động, gồm gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 17/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.200 - 9.300
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.400 - 9.500
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay đi ngang so với hôm qua. Gạo thường hiện có giá 13.000 - 14.000 đồng/kg, thấp nhất. Tiếp đến là gạo Đài thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 17/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo thường
13.000 - 14.000
Đài thơm
15.000 - 15.500
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Nàng Hoa
21.000
Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Nàng Nhen
28.000
Giá các mặt hàng phụ phẩm hôm nay dao động 7.900 - 8.300 đồng/kg và không ghi nhận biến động so với hôm qua. Trong đó, giá cám ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg, còn tấm thơm dao động 8.200 - 8.300 đồng/kg.
Giá gạo thế giới hôm nay
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm dao động 348 - 352 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng giữ ổn định với phiên trước. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán trong khoảng 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 17/7
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
513 - 517
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 - 482
Gạo 100% tấm
409 - 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 - 354
Gạo 100% tấm
280 - 284
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2026 được dự báo đạt khoảng 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm khoảng 45% thị phần.
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