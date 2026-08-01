Giá lúa gạo hôm nay 1/8: Gạo thơm Jasmine ở chợ tăng 2.000 đồng/kg

Giá lúa trong nước hôm nay đi ngang so với phiên trước
Giá lúa tươi trong nước hôm nay 1/8 nhìn chung ổn định so với phiên trước. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 6.900 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 lần lượt dao động 6.200 - 7.100 đồng/kg và 6.000 - 7.100 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 giữ mức 6.000 - 6.100 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 1/8/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
IR 50404 (tươi)
5.400 - 6.500
OM 5451 (tươi)
5.400 - 6.900
OM 34 (tươi)
6.000 - 6.100
Đài Thơm 8 (tươi)
6.000 - 7.100
OM 18 (tươi)
6.200 - 7.100
Giá gạo trong nước hôm nay ổn định, riêng gạo thơm Jasmine tại các chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay ổn định. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, lần lượt dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg và 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm đều ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 1/8/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.700 - 9.800
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.800 - 9.900
Giá gạo bán lẻ tại các chợ hôm nay nhìn chung ổn định, ngoại trừ gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, lên 13.000 - 20.500 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được niêm yết 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg.
Các mặt hàng còn lại cũng giữ ổn định, với gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo OM 18 từ 14.000 - 18.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 12.000 - 15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 1/8/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Biến động
Gạo thường
12.000 - 15.000
Ổn định
Gạo OM 18
14.000 - 18.500
Ổn định
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Ổn định
Gạo Đài Thơm
15.000 - 16.000
Ổn định
Gạo trắng thông dụng
16.000
Ổn định
Gạo thơm Jasmine
13.000 - 20.500
+2.000 đồng/kg
Gạo Sóc Thái
20.000
Ổn định
Gạo Nàng Hoa
21.000
Ổn định
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Ổn định
Gạo Hương Lài
22.000
Ổn định
Gạo Nhật
22.000
Ổn định
Gạo Nàng Nhen
28.000
Ổn định
Đối với phụ phẩm, mặt bằng giá dao động từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Tấm thơm giữ ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn giá cám giữ dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 1/8/2026
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Tấm thơm
8.550 - 8.700
Cám
7.850 - 8.000
Giá gạo thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455 - 459 USD/tấn, gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 382 - 386 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được giao dịch trong khoảng 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 290 - 294 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 1/8/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Jasmine
546 - 550
Gạo thơm 5% tấm
455 - 459
Gạo thơm 100% tấm
359 - 363
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
363 - 367
Gạo 100% tấm
290 - 294
Thái Lan
Gạo 5% tấm
455 - 459
Gạo 100% tấm
382 - 386
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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