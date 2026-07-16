Giá lúa gạo hôm nay 16/7: Lúa ổn định, gạo thơm Jasmine ở chợ giảm

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi hôm nay 16/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 dao động 6.900 - 7.100 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 34 dao động 5.600 - 5.700 đồng/kg, còn lúa OM 18 được thu mua trong khoảng 6.300 - 6.500 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 16/7
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.900 - 7.100
IR 50404 (tươi)
6.000 - 6.200
OM 5451 (tươi)
6.300 - 6.500
OM 34 (tươi)
5.600 - 5.700
OM 18 (tươi)
6.300 - 6.500
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 9.050 - 9.100 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 từ 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cũng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Đối với gạo thành phẩm, giá tiếp tục đi ngang, trong đó gạo IR 504 được giao dịch trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 16/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 - 10.900
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.400 - 9.500
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.050 - 9.100
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Riêng gạo thơm Jasmine giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống còn 15.000 - 16.000 đồng/kg.
Các mặt hàng khác không ghi nhận biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa giữ mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng so sánh giá gạo bán lẻ trong nước 15/7 và 16/7
Loại gạo
15/7 (đồng/kg)
16/7 (đồng/kg)
Biến động
Gạo Nàng Nhen
28.000
28.000
Đi ngang
Gạo Hương Lài
22.000
22.000
Đi ngang
Gạo Nhật
22.000
22.000
Đi ngang
Gạo Nàng Hoa
21.000
21.000
Đi ngang
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
20.000 - 22.000
Đi ngang
Gạo Sóc Thái
20.000
20.000
Đi ngang
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
15.000 - 16.000
Giảm 1.000 đồng/kg
Gạo trắng thông dụng
16.000
16.000
Đi ngang
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
15.000 - 16.000
Đi ngang
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
15.000 - 15.500
Đi ngang
Gạo thường
13.000 - 14.000
13.000 - 14.000
Đi ngang
Giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Giá tấm thơm hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg. Cám được giao dịch ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Giá gạo thế giới hôm nay
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ cũng không ghi nhận biến động. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ dao động 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm được chào bán trong khoảng 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 16/7
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
513 - 517
Việt Nam
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 - 482
Thái Lan
Gạo 100% tấm
409 - 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 - 354
Ấn Độ
Gạo 100% tấm
280 - 284
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