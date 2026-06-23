Đối thủ ấm ức bàn thắng lịch sử của Messi: 'CĐV Argentina cũng thấy phạm lỗi'

(VTC News) -

Bàn thắng mở tỷ số trong trận Argentina thắng Áo 2-0 là cột mốc đưa Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Không có gì phải bàn cãi về cú đá chuẩn xác và hợp lệ của Lionel Messi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo lại cho rằng bàn thắng ấy lẽ ra không được công nhận.

"Tôi ước họ đã nói trọng tài xem lại tình huống. Nếu làm điều đó, ông ta sẽ thấy điều mà tất cả chúng tôi đều thấy. Pha phạm lỗi rõ ràng. Có thể ông ta sẽ không coi đó là một pha phạm lỗi nếu xem lại. Nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu tất cả các bạn xem lại cảnh này mà ít nhất 80% - ​​kể cả những người ủng hộ Argentina - không nói rằng đó là một pha phạm lỗi rõ ràng", ông Ralf Rangnick - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Áo bức xúc sau trận đấu với Argentina.

Messi gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Áo.

Nhà cầm quân 67 tuổi nhắc đến pha bóng diễn ra ngay trước khi đội tuyển Argentina tổ chức tấn công sang phần sân của đội tuyển Áo. Ông cho rằng Xaver Schlager đã bị phạm lỗi khi va chạm với cầu thủ đối phương. Bóng được luân chuyển đến sát vòng cầm của tuyển Áo trước khi được căng ngang để Messi dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

HLV Ralf Rangnick bức xúc: "Thật khó chịu khi VAR không có đủ dũng khí, như khi họ làm với quả phạt đền, để nhắc trọng tài ra ngoài xem lại băng hình. Đó là pha phạm lỗi rõ ràng với Xaver Schlager".

Dù vậy, ông Rangnick vẫn thừa nhận rằng Lionel Messi là cầu thủ rất đẳng cấp và "quá khác biệt" vì ghi được 5 bàn chỉ sau 2 trận đấu tại World Cup. Chiến lược gia từng dẫn dắt Man Utd còn cho rằng Messi "giỏi nhất thế giới".

Video: Bàn thắng lịch sử của Messi

"Trong mỗi trận đấu tại World Cup đều có những giai đoạn mà một đội có được lợi thế về mặt tinh thần. Đó là lợi thế của chúng tôi trong hiệp 1 khi Messi đã đá hỏng quả phạt đền. Đội tuyển Áo đã bắt nhịp được trận đấu. Tôi lẽ ra nên yêu cầu các cầu thủ của mình dũng cảm hơn, dứt điểm nhiều hơn trong hiệp hai.

Chúng tôi kiểm soát bóng, hầu hết mọi người không ngờ chúng tôi lại kiểm soát trận đấu tốt đến vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc trong hiệp hai", HLV Ralf Rangnick nói.

Đội tuyển Áo gặp Algeria ở lượt cuối vòng bảng và còn nhiều cơ hội đi tiếp.