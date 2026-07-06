Ronaldo: Tôi chẳng thiếu thứ gì, dù có vô địch World Cup hay không

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo đã chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng 1/8 (2h, 7/7 giờ Việt Nam), đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cho biết anh thanh thản trước mọi kết quả và cảm thấy mình đã cống hiến tất cả cho bóng đá.

“Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nếu Chúa muốn thì hy vọng ngày mai sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của tôi”, Ronaldo nói.

Tiền đạo 41 tuổi cũng cho biết anh đã sẵn sàng nếu hành trình của mình khép lại sau trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha.

“Và nếu đó đúng là trận cuối cùng thì cũng không sao cả. Nếu tôi phải kết thúc mà chưa thể nâng chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp, thì tôi cũng chấp nhận điều đó. Tôi không thiếu điều gì cả. Chúa đã quá hào phóng với tôi. Tôi sẽ không thêm bớt chút Cristiano nào dù có vô địch World Cup hay không”, cầu thủ người Bồ Đào Nha khẳng định.

Cristiano Ronaldo trả lời báo chí trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của Ronaldo. Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha để thua đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 1/8, hành trình của anh tại đấu trường World Cup sẽ chính thức khép lại.

Trong buổi họp báo, Ronaldo cho biết anh không muốn mọi sự chú ý chỉ tập trung vào khả năng giải nghệ, mà điều quan trọng nhất vẫn là kết quả của đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Các anh lúc nào cũng hỏi cùng một câu, liệu đây có phải lần cuối không. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi không muốn mọi sự chú ý dồn vào điều đó, vì nó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi có vượt qua vòng đấu này hay không”, Ronaldo nói tiếp.

Tiền đạo kỳ cựu cũng nhìn lại chặng đường dài trong màu áo đội tuyển quốc gia và khẳng định anh sẽ không hối tiếc dù điều gì xảy ra.

“Ngày đó rồi sẽ đến. Nhưng thành thật mà nói, bất kể điều gì xảy ra vào ngày mai, tôi sẽ rời đi với lương tâm thanh thản. Không phải 100%, mà là 1.000%, bởi tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá”, Ronaldo khẳng định.

Chân sút 41 tuổi nhấn mạnh: “Tôi không cần điều đó để sống. Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. Nhưng đây là niềm đam mê. Tôi chơi bóng vì tôi yêu bóng đá. Dù điều gì xảy ra vào ngày mai, tôi cũng không tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách nói rằng chúng tôi có nghĩa vụ phải vô địch. Không. Chuyện gì đến sẽ đến”.

Ronaldo thừa nhận bản thân bị chỉ trích trong nhiều năm qua bởi truyền thông - Ảnh: Reuters

“Bạn phải tận hưởng từng ngày. Và tôi đã ghi được ba bàn thắng. Tôi cũng đâu có chơi tệ, đúng không?”, Ronaldo nói về thành tích của mình ở World Cup 2026.

Ronaldo cũng nhắc đến những chỉ trích từ truyền thông mà anh phải đối mặt trong suốt sự nghiệp, đồng thời cho rằng đó là một phần không thể tránh khỏi của bóng đá.

“Người ta đã cố giết tôi suốt 23 năm qua. Không đáng để bận tâm quá nhiều. Đó là một phần của cuộc chơi. Người dân Bồ Đào Nha luôn đặt niềm tin vào chúng tôi. Họ chưa bao giờ quay lưng với chúng tôi, luôn đứng về phía đội tuyển, đứng về phía tôi”, Ronaldo bộc bạch.

Ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định: “Còn tất cả những điều khác đều là rác rưởi. Chúng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không thiếu bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chúa đã cho tôi mọi thứ, nhiều hơn cả những gì tôi từng mong đợi. Tuổi tác mang lại sự trưởng thành và kinh nghiệm”.

“Tôi thậm chí còn biết ơn cả những lời công kích mà mình phải nhận. Chính nhờ chúng mà bạn trưởng thành hơn với tư cách một con người, khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng cảm ơn các nhà báo vì điều đó, bởi nhờ các anh mà tôi còn trưởng thành hơn nữa”, Ronaldo nói tiếp.

Khép lại buổi họp báo, Ronaldo bày tỏ hy vọng hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ còn tiếp tục, đồng thời kết thúc bằng một câu nói mang tính hài hước.

“Bạn phải tận hưởng từng ngày như thể đó là kỳ World Cup cuối cùng của mình, và với tôi thì đúng là như vậy. Nhưng hy vọng, thật sự hy vọng, ngày mai sẽ không phải là ngày cuối cùng. Hy vọng là thế. Rồi sau đó các anh có thể tiếp tục ’giết‘ tôi thêm một chút nữa”, Ronaldo tuyên bố.