Chính thức: Messi ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup

(VTC News) -

Sáng 23/6 trên sân vận động AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ), Lionel Messi lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Siêu sao người Argentina có bàn thắng thứ 17 tại giải đấu, vượt qua Miroslav Klose (16 bàn). Cầu thủ đương đại có số bàn thắng ở World Cup gần với Messi nhất là Kylian Mbappe (13 bàn).

Khoảnh khắc lịch sử diễn ra ở phút 38 của trận đấu giữa Argentina và Áo (thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026). Lionel Messi nhận bóng từ đường chuyền của Facundo Medina, thực hiện cú sút chạm một ngược hướng di chuyển của thủ môn Alexander Schlager. Đây cũng là bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Ngoài ra, đội trưởng Argentina cũng chạm tới một kỷ lục khác của World Cup. Anh là cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở 6 trận World Cup liên tiếp, chia sẻ kỷ lục với Just Fontaine (Pháp) và Jairzinho (Brazil).

Khoảnh khắc Messi ghi bàn thắng lịch sử ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Lionel Messi thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất World Cup ở lần thứ 6 tham dự giải đấu, kéo dài suốt 20 năm kể từ ngày ra mắt. Kỳ World Cup duy nhất mà Messi không ghi bàn là năm 2010 tại Nam Phi.

World Cup 2022 là giải đấu Messi ghi bàn nhiều nhất (7 bàn), cũng là năm anh giành chức vô địch. Năm 2014, Messi có 4 bàn và cùng đội tuyển Argentina về nhì.

Riêng tại World Cup 2026, Messi có 4 bàn tính đến hết hiệp một của trận đấu với Áo.

Siêu sao 38 tuổi bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục sớm hơn ở phút thứ 9 khi anh đá hỏng quả phạt đền. Cú sút 11 mét không thành công này vẫn giúp Messi thiết lập cột mốc chưa ai làm được trong lịch sử World Cup.

Messi trở thành cầu thủ đá hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử giải đấu. Tổng cộng trong 6 kỳ World Cup tham dự, Messi có 7 quả phạt đền nhưng chỉ ghi 4 bàn. Anh bị thủ môn cản phá 2 lần (gặp Iceland ở World Cup 2018 và gặp Ba Lan năm 2022). Tình huống trong trận Argentina đáu với Áo là lần đầu tiên Messi đá ra ngoài từ chấm phạt đền ở World Cup.

Thủ môn của đội tuyển Áo không thể ngăn cản Messi thiết lập cột mốc lịch sử. (Ảnh: Reuters)