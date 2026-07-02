Rooney chê Harry Kane ăn vạ kiếm phạt đền

(VTC News) -

Đêm 1/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh vất vả đánh bại CHDC Congo với tỉ số 2-1 trong loạt trận ở vòng 1/16 World Cup 2026. Harry Kane lập cú đúp giúp “Tam sư” lội ngược dòng. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn vướng vào những tranh cãi ở tình huống va chạm với thủ môn của CHDC Congo trong hiệp một.

Harry Kane bị tố ngã giả vờ để kiếm phạt đền.

Tờ Telegraph dẫn lời tiền đạo Wayne Rooney: “Tôi luôn dành sự ưu ái cho các tiền đạo nhưng tôi nghĩ Harry Kane tự vấp ngã một chút rồi nhảy thẳng vào hướng thủ môn. Đã có va chạm xảy ra nhưng tôi nghĩ đó là cú vấp ngã nhẹ và Kane chủ động hướng vào thủ môn bằng cả hai chân.

Trọng tài quyết định đúng, cậu ấy đưa mũi chân phải xuống đất rồi nhảy vào thủ môn. Thủ môn của CHDC Congo đã lao ra, cậu ấy đã tự đặt mình vào vị trí mà trọng tài có thể thổi phạt đền. Tôi nghĩ có vẻ như cậu ấy cố tình ngã vào người đối phương. Đó không phải là một quả phạt đền”.

Phút 44, Harry Kane thoát xuống, va chạm với thủ môn Lionel Mpasi trong vòng cấm. Trọng tài Adham Makhadmeh cho rằng Kane chủ động ngã và không xem lại băng hình. VAR kiểm tra và có chung quan điểm.

Video: Kane ghi bàn quyết định giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1

Không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Wayne Rooney, một trong số đó là huyền thoại Alan Shearer. Cựu tiền đạo của Newcastle nói: “Chắc chắn là có va chạm. Theo tôi đó là một quả phạt đền. Kane có thể đã tận dụng tối đa cơ hội nhưng thủ môn đã lao ra và dùng tay để ngăn cản đối phương. Nếu anh ấy lao ra như vậy với hai tay, thì với tư cách là một tiền đạo, bạn hoàn toàn có quyền va chạm và ngã xuống.

Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền, Mpasi đã quyết định rồi, anh ấy không thể lùi lại, anh ấy phải chạm bóng, phải đổ người xuống. Tiền đạo chỉ cần có pha chạm bóng đầu tiên, và Harry Kane đã làm được. Theo tôi, đó đáng lẽ phải là một quả phạt đền”.