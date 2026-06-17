Tổng số bàn thắng của Messi mới nhất

(VTC News) -

Sáng 17/6, Lionel Messi lập cú hattrick lịch sử vào lưới Algeria trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng J tại World Cup 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi đã ghi tổng cộng 914 bàn thắng sau 1.157 trận đấu chính thức cho các CLB và đội tuyển Argentina, trong đó không tính các trận giao hữu cấp câu lạc bộ.

Messi ghi bao nhiêu bàn thắng?

Messi có 794 bàn cho các câu lạc bộ và 120 bàn cho đội tuyển Argentina. Bên cạnh đó, siêu sao sinh năm 1987 còn sở hữu 414 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Phần lớn số bàn thắng của Messi ở câu lạc bộ được ghi trong thời gian anh thi đấu cho Barcelona - nơi anh gắn bó trong toàn bộ giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tại đội bóng của Tây Ban Nha, "El Pulga" có tổng cộng 672 bàn. Sau đó, anh ghi thêm 32 bàn nữa cho Paris Saint-Germain (PSG) và hiện đã có 90 bàn thắng cho Inter Miami. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh ghi tổng cộng 120 bàn cho tuyển Argentina.

Năm 2012, Messi thiết lập kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong 1 năm. (Ảnh: Barcelona FC)

Messi ghi bao nhiêu bàn ở World Cup?

Giải đấu lớn nhất hành tinh là nơi ghi dấu hành trình kéo dài hai thập kỷ của Lionel Messi. Từ chàng trai 18 tuổi lần đầu ra sân năm 2006 đến người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm ở kỳ giải 2026, siêu sao Argentina đã tạo nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cú hattrick vào lưới Algeria giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 16 bàn, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây cũng là lần đầu tiên anh lập hattrick ở sân chơi này.

Trong sáu lần góp mặt liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026), Messi ghi bàn ở năm kỳ giải, ngoại trừ năm 2010 tại Nam Phi. Sau 27 trận đấu, anh sở hữu 16 bàn thắng và 8 pha kiến tạo, khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Kỳ World Cup Số trận ra sân Số bàn thắng Kiến tạo World Cup 2006 3 1 1 World Cup 2010 5 0 1 World Cup 2014 7 4 1 World Cup 2018 4 1 2 World Cup 2022 7 7 3 World Cup 2026 1 3 0 Tổng cộng 27 16 8

Messi có bao nhiêu hattrick trong sự nghiệp?

Messi đã có tổng cộng 61 cú hattrick trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Thống kê cho thấy anh chỉ cần trung bình khoảng 19 trận để tạo ra một cú ăn ba.

Trong số 61 cú hattrick của Messi, phần lớn được thực hiện trong màu áo Barcelona (48 lần) - nơi anh trải qua giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn nhiều lần lập hattrick cho đội tuyển Argentina (11 lần) cũng như Inter Miami (2 lần) trong những năm gần đây.

Ở 38 tuổi 357 ngày, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hattrick tại World Cup. Kỷ lục cũ là 33 tuổi 130 ngày thuộc về Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 tại vòng bảng năm 2018.

Đáng chú ý, cú hattrick vào lưới Algeria cũng là lần đầu tiên Messi ghi ba bàn trong một trận đấu tại World Cup. Sau tuổi 35, anh đã có 10 bàn tại World Cup. Thành tích này nhiều hơn sự nghiệp của các huyền thoại khác như Cristiano Ronaldo, Maradona, Rivaldo, Neymar, Kane (8) và Thierry Henry (6).

Cú hattrick trong trận đấu với Algeria ngày 17/6 đã nâng tổng số cú ăn ba của Messi lên con số 61. (Ảnh: Reuters)

Cột mốc ghi bàn đáng nhớ của Messi

Sự nghiệp của Messi gắn liền với hàng loạt cột mốc lịch sử. Năm 2012, anh ghi tới 91 bàn thắng trong một năm dương lịch, phá kỷ lục 85 bàn tồn tại suốt nhiều thập kỷ của Gerd Muller. Đây vẫn được xem là một trong những thành tích ghi bàn khó tin nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Với nhiều tiền đạo hàng đầu thế giới, 91 bàn thắng có thể là thành quả của hai hoặc ba mùa giải thi đấu đỉnh cao. Thế nhưng Lionel Messi chỉ cần đúng một năm để chạm tới cột mốc tưởng như không thể ấy. Bàn thắng vào lưới Valladolid trong trận đấu cuối cùng của năm 2012 đã giúp siêu sao người Argentina khép lại năm dương lịch với 91 pha lập công ở các trận đấu chính thức.

Messi có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng?

Với 914 bàn thắng, Messi còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 86 pha lập công. Dù sẽ bước sang tuổi 39 vào tuần tới, tiền đạo Argentina vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Inter Miami và đội tuyển quốc gia.

Nếu tiếp tục thi đấu thêm hai hoặc ba mùa giải nữa, khả năng Messi chạm tới cột mốc 1.000 bàn thắng hoàn toàn có thể xảy ra. Đó sẽ là thành tích mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá từng đạt được.

Khoảng cách giữa huyền thoại này với phần còn lại của thế giới bóng đá là rất lớn. Trong số các cầu thủ còn đang thi đấu, Robert Lewandowski - người có thành tích ghi bàn tốt thứ ba - mới chỉ sở hữu hơn 700 bàn thắng.