Cầu thủ Argentina nhặt được 'bí kíp' của đội Anh, phát hiện chiêu trò lừa Messi

(VTC News) -

Kết thúc trận bán kết World Cup 2026 trên sân vận động Mercedes Benz ở Atlanta (Georgia, Mỹ), một số cầu thủ Argentina nhặt được chai nước của thủ môn đội tuyển Anh Jordan Pickford. Đây có vẻ là “tài liệu” được đội tuyển Anh chuẩn bị cho loạt luân lưu bởi chai nước này dán kèm ghi chú về kịch bản đối phó với các cú đá 11 mét của toàn bộ các cầu thủ Argentina.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Messi, Enzo Fernandez cùng một số cầu thủ Argentina cầm trên tay chai nước, chăm chú đọc phần thông tin được dán bên ngoài và có những trao đổi với nhau. Lionel Messi và đồng đội khẽ bật cười khi phát hiện kế hoạch của đối thủ. Món đồ đặc biệt này của đội tuyển Anh trở nên vô dụng vì “Tam sư” không thể kéo trận đấu vào loạt luân lưu sau khi thua ngược 1-2.

Ghi chú trên chai nước của thủ môn Pickford.

Trong hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sau đó, kế hoạch bắt phạt đền của Pickford ghi tên Lionel Messi đầu tiên. Thủ môn của đội tuyển Anh ghi chú ngắn gọn là “giả vờ bên trái, đổ về bên phải”. Có thể phương hướng trong bản ghi chú này tính theo góc nhìn của người sút, bởi Messi đá hỏng 2 quả phạt đền tại World Cup 2026 đều là sút về góc bên phải khung thành theo hướng nhìn của anh.

Messi nổi tiếng với khả năng quan sát chuyển động của thủ môn trước khi sút. Do đó, việc chỉ lựa chọn trước một hướng bay người có thể không đủ hiệu quả. Pickford cần kết hợp động tác giả, trì hoãn phản xạ hoặc thay đổi thời điểm đổ người để khiến cầu thủ 39 tuổi phán đoán sai. Khi đó, cách đá của Messi lại khiến siêu sao này gặp bất lợi vì anh thường siết quả bóng không mạnh trong những cú sút 11 mét.

“Bí kíp” của Pickford cuối cùng không có cơ hội được sử dụng. Tuyển Anh vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55, nhưng không bảo vệ được lợi thế. Đại diện của bóng đá châu Âu lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự trước sức ép của đối phương nhưng không hiệu quả.

Argentina gỡ hòa ở phút 85. Messi chuyền bóng cho Enzo Fernandez dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại Pickford. Đến thời gian bù giờ, đội trưởng Argentina tiếp tục kiến tạo để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp nhà đương kim vô địch thắng ngược 2-1.

Bàn thắng muộn của Lautaro giúp Argentina kết thúc trận đấu trong 90 phút, không phải bước vào hiệp phụ và loạt luân lưu. Vì vậy, Pickford không thể áp dụng những thông tin đã được đội ngũ phân tích của tuyển Anh chuẩn bị.