Đi hát nhiều năm vẫn chưa toả sáng, mỹ nhân 'Sao nhập ngũ' nói gì?

(VTC News) -

Liz Kim Cương vừa cho ra mắt ca khúc Cinderella đi bar, đánh dấu bước "lột xác" khi khoe ngoại hình, vũ đạo gợi cảm lẫn phong cách âm nhạc sôi động.

Cinderella đi bar thuộc thể loại pop dance pha trộn âm thanh điện tử, có tiết tấu sôi động, mạnh mẽ. Trong MV, cô diện những bộ đầm ôm sát, cắt xẻ, khoe đường cong bốc lửa cùng vũ đạo nóng bỏng bên mẫu nam.

Liz Kim Cương "lột xác" gợi cảm.

Khác với hình ảnh nữ tính cùng những ca khúc ballad, người đẹp 31 tuổi muốn bước qua vùng an toàn để có những sản phẩm táo bạo hơn.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, từng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm LIME, là Quán quân Sàn đấu vũ đạo 2021 song Liz Kim Cương vẫn chưa thể bật lên thành ngôi sao. Nói về việc này, nữ ca sĩ thừa nhận: "Trước đây tôi phải đi theo định hướng của công ty, quen với cảm giác phải làm hài lòng ý muốn của người khác, ít khi có cơ hội nghĩ đến điều mình thực sự thích. Đến bây giờ tôi mới có thể tìm được thứ tôi muốn làm và tự đi được trên đôi chân mình".

Nữ ca sĩ cho rằng việc thành công, trở thành ngôi sao phải dựa vào nhiều yếu tố. "Thời điểm này, khán giả vẫn biết đến và tôi vẫn đang tồn tại thì chứng tỏ tôi có khả năng. Nếu không, tôi đã bị showbiz đào thải. Tôi cũng đang chờ ngày mình có thể tỏa sáng", ca sĩ nói thêm.

Nói thêm về sản phẩm mới, Liz Kim Cương cho biết kinh phí thực hiện MV không lớn. Bản thân cô can thiệp vào từng khâu trong sản phẩm đánh dấu sự trở lại.

Nữ ca sĩ cũng cho biết khi phát hành sản phẩm mới, cô không thể đoán trước bài hát có thành hit hay không. Tuy nhiên, cô nỗ lực để mang đến bài hát được đầu tư kỹ lưỡng, truyền thông điệp về việc phá bỏ những giới hạn của bản thân.

Liz Kim Cương cũng khẳng định cô không ngại "đối đầu" với nhiều ca khúc trong các gameshow đang thống trị top thịnh hành YouTube Việt Nam.

Liz Kim Cương muốn bứt phá với hình ảnh mới.

Liz Kim Cương tên thật là Phan Kim Cương, sinh năm 1993, theo đuổi âm nhạc từ năm 2013. Sau khi hoạt động trong nhóm LIME từ năm 2015 tới 2019, cô tham gia công ty của Trịnh Thăng Bình, ra mắt nhiều ca khúc như Khác biệt to lớn, Khác biệt to lớn hơn, Cho anh xin thêm 1 phút, Em cần một người quan tâm... Nữ ca sĩ và Trịnh Thăng Bình từng có khoảng thời gian hẹn hò nhưng đã chia tay.

Thời gian qua, Liz Kim Cương được khán giả chú ý khi tham gia show thực tế Sao nhập ngũ cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên, Phương Anh Đào, Uyển Ân... Với hình ảnh năng động, tươi mới, cô dành được nhiều tình cảm của người xem.

Nhiều đồn đoán Liz Kim Cương là người chơi của Em xinh say hi (phiên bản nữ của Anh trai say hi). Dù vậy, cô vẫn chưa lên tiếng xác nhận.