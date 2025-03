Dương Domic, Quân A.P bùng nổ trong live concert The East

(VTC News) -

Trong live concert Xuân The East, khán giả đã được khi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, những dòng nhạc khác nhau mang sở trường của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Quân A.P.

Quân A.P, Dương Domic là hai nam thần Vpop đang nổi đình đám, thành công sau chương trình Anh trai say hi, hiện đang là những cái tên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, với các bản hit làm chao đảo thị trường âm nhạc.

Quân A.P “đồng ca” cùng hàng ngàn khán giả với các bài hát Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ đã từng,... đặc biệt khiến cả live concert bùng nổ với You are my crush, Dắt em đi khỏi đây. Thời gian gần đây, Quân A.P chia sẻ anh đang làm mới mình với những ca khúc sôi động, mang “màu sắc” performence nhiều hơn.

Dương Domic, nam ca sĩ quê Hải Dương trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình như Mất kết nối, Tràn bộ nhớ,.. Mỗi lần lên sân khấu The East, Dương Domic đều trình diễn hết công suất, cực “cháy” khiến cho khán giả đứng ngồi không yên.

Dương Domic.

Ca sĩ Kuun Đức Nam cũng góp mặt trong live concert The East tại Ninh Bình, được nhận định là một trong những “chiến binh” mạnh trong đường đua âm nhạc thời gian tới. Debut khoảng một năm trước, đến thời điểm hiện tại nam ca sĩ đã tự sáng tác và cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc, trong đó có nhiều ca khúc được khán giả yêu mến thu về hàng chục triệu views như Tình cờ yêu em..

Xuân Đức góp mặt trong The East với dòng nhạc sở trường, các ca khúc Viết cho con, Viết về cha khiến nhiều khán giả xúc động, anh cũng thể hiện được khả năng hát live với chất giọng nội lực.

Đặc biệt, trong đêm đại nhạc hội lần này, nam ca sĩ lần đầu tiên trình diễn ca khúc Gọi em là bạn đời trên một sân khấu âm nhạc lớn. Đây là bài hát mà Xuân Đức viết để dành tặng cho người vợ của mình.

Xuân Đức.

Mang đến một “làn gió” đặc biệt trong concert, nhóm nhạc Sắc Việt - Tây Nguyên đã khiến hàng ngàn khán giả bùng cháy với những bản Mashup Xôn xang mênh mang cao nguyên - Đôi mắt Pleiku và Ngọn lửa cao nguyên. Loạt ca khúc như những phần quà của những người con Tây Nguyên đến khán giả Ninh Bình.

Đêm nhạc hội live concert The East diễn ra thành công, một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Đây không đơn thuần là chương trình âm nhạc mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp phong phú của vùng đất và con người Hoa Lư - Ninh Bình với những hoạt động vui chơi mang đậm nét văn hoá truyền thống; góp phần thúc đẩy du lịch và thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa tại Ninh Bình.

Sự góp mặt của Đại nhạc hội live concert The East Xuân với nhiều ca sỹ nổi tiếng tới đây sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình vươn xa hơn, khẳng định thương hiệu của vùng đất cuốn hút, thân thiện trên thế giới.