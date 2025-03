Concert 'Chông gai' 5 ra miền Bắc, liệu 'Say hi' có tổ chức đêm thứ 6?

(VTC News) -

Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai được xem là hai chương trình về âm nhạc đình đám nhất trong năm qua. Anh trai vượt ngàn chông gai là sân khấu dành cho những nam nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau,... trong khi Anh trai say hi dành cho những nam nghệ sĩ trẻ, thậm chí là lần đầu tham gia truyền hình thực tế.

Nhờ hiệu ứng tốt, concert của hai chương trình này liên tục được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Cuối tháng 3 vừa qua, hai concert Anh trai say hi (ngày 21/3) và Anh trai vượt ngàn chông gai (ngày 22-23/3) tiếp tục diễn ra tại TP.HCM. Các báo cáo của nhiều đơn vị đo lường truyền thông cho thấy, Anh trai vượt ngàn chông gai vượt trội hơn về mọi mặt, từ số lượt thảo luận, tương tác đến mức độ phủ sóng trên các nền tảng xã hội.

Theo số liệu từ SocialTrend,Anh trai vượt ngàn chông gai đã dẫn đầu với gần 500.000 lượt thảo luận trong khoảng thời gian từ 18-24/3 trên mạng xã hội. Trong khi đó, Anh trai say hi xếp hạng ba với 224.000 lượt.

Ở "cuộc đua concert" lần này, phần chiến thắng áp đảo hơn vẫn đang thuộc về Anh trai vượt ngàn chông gai.

Anh trai say hi là "tệp đính kèm"?

Ngay từ khi công bố, Anh trai say hi đã gây tranh cãi và bị gắn mác "hàng nhái". Theo đó, Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình được mua bản quyền từ show Call Me By Fire (Trung Quốc). Đây là chương trình dành cho các nghệ sĩ nam có độ tuổi từ 30 trở lên, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau có niềm đam mê ca hát. Các "anh tài" được gọi tên trong đêm chung kết sẽ được lập thành một nhóm nhạc.

Đối với Anh trai say hi, nhà sản xuất giới thiệu đây là "chương trình có format hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam". Tuy nhiên khi lên sóng, chương trình khiến khán giả hoài nghi về luật chơi và format, đặc biệt là phần đấu giá bài hát được cho là "na ná" Anh trai vượt ngàn chông gai.

Và việc tự sản xuất một format chương trình âm nhạc dành cho các anh trai có không ít yếu tố giống với Anh trai vượt ngàn chông gai, tung ra cùng thời điểm chính là nguyên nhân chương trình bị mỉa mai là "bản sao".

Hai chương trình liên tục được đem ra so sánh.

Cuộc đua của 2 chương trình trở nên căng thẳng hơn khi liên tục tổ chức các đêm concert.

Tối 19/10/2024, 2 concert của Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi diễn ra cùng ngày với sự tham gia của 61 nghệ sĩ nam đã làm bùng nổi mạng xã hội. Thời điểm đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai có khoảng 20.000 khán giả tham dự. Trong khi đó, Anh trai say hi cũng được phủ kín trong “biển người” với số lượng khán giả ước tính khoảng 15.000 người dù đây là đêm diễn thứ 2. Cả 2 concert đều diễn ra tại TP.HCM.

Tiếp đó, cả Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai cùng "tiến công ra Bắc". Hai đêm diễn đều thành công khi thu hút lượng khán giả lớn. Trong đêm concert, hai bên tiếp tục thông báo sẽ tổ chức thêm đêm nhạc vào tháng 3/2025 ở TP.HCM.

Liên tục có những điểm tương đồng khiến hai chương trình bị "đặt lên bàn cân" cũng không thể tránh khỏi. Sự việc cũng từng khiến cho cộng đồng fan của hai bên có khoảng thời gian tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội.

Sau hai đêm diễn “đỉnh nóc, kịch trần" vào cuối tháng 3 vừa qua tại TP.HCM, nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi công bố đêm diễn thứ 5 - lần này sẽ diễn ra tại miền Bắc vào tháng 6/2025 và tiếp tục tổ chức tại Khu đô thị Ocean Park 3, Hưng Yên.

Trong khi đó, đại diện ban tổ chức Anh trai say hi thông báo đêm concert 5 sẽ là concert cuối của hành trình này tại mùa đầu tiên.

Tuy nhiên việc Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục đem concert ra Bắc một lần nữa khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: Liệu "Say hi" có dễ dàng chấp nhận dừng lại như vậy?

Giá trị để lại sau mỗi concert

Cạnh tranh gay gắt song điều khán giả cần chính là trị để lại sau mỗi chương trình.

Qua 4 đêm nhạc, Anh trai vượt ngàn chông gai phá vỡ định kiến "đi đu" concert không phải đặc quyền của người trẻ tuổi. Không chọn những gương mặt trẻ trung, nhưng dàn nghệ sĩ tham gia tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả mọi lứa tuổi.

Đặc biệt là việc đề cao những giá trị văn hoá truyền thống cũng là yếu tố Anh trai vượt ngàn chông gai tạo được thiện cảm với khán giả. Suốt 4 đêm concert, những tiết mục lồng ghép văn hóa truyền thống, biến tấu chất liệu dân gian của chương trình luôn có sức lan tỏa lớn, mang đến trải nghiệm âm nhạc khác biệt.

Giá trị truyền thống được tô đậm trong mỗi đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Qua bàn tay của giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, sự nỗ lực và sáng tạo của 33 anh tài, không gian âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai tạo cơ hội để thế hệ gen Z chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng chảy âm nhạc qua từng thời kỳ và những nét đẹp văn hóa cần được lan tỏa, trường tồn theo thời gian, thế hệ.

Bên cạnh đó là sự kiện xác lập kỷ lục thế giới về số lượng người mặc Việt phục nhiều nhất trong một sự kiện âm nhạc trong đêm concert 3. Hình ảnh hàng nghìn khán giả diện áo dài truyền thống lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng truyền thông lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh khán giả mặc trang phục truyền thống đi xem concert gây xúc động.

Trong khi đó, Anh trai say hi tạo ra những ca khúc mới đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của thị trường, đặc biệt là khán giả trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đáp ứng thị hiếu thì chương trình cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, tại concert 3 Anh trai say hi đã vang lên giai điệu của ca khúc Pickleball, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đỗ Phú Quí. Thời gian qua, bài hát này vấp phải nhiều chỉ trích vì ca từ vô nghĩa. Thậm chí, nhiều người còn gọi nó bằng những cụm từ như "rác phẩm" hay "thảm họa âm nhạc".

Bỏ qua vấn đề âm nhạc, chất lượng các đêm concert của Anh trai say hi cũng nhiều lần bị đem ra bàn tán.

Tại đêm concert 3 ngày 7/12, sự cố khán giả một ngất xỉu nhưng ban tổ chức không xử lý ngay khiến nhiều người phẫn nộ.

Cụ thể, trong phần chơi minigame, một nữ khán giả đã cầm mic đề nghị Ban Tổ chức tạm dừng để xử lý sự cố khán giả bị ngất.

"Xin lỗi vì tôi đã phá chương trình, tuy vậy nơi đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề rồi hãy tiếp tục chạy chương trình", nữ khán giả nói.

Trên sân khấu, MC nói cảm ơn nữ khán giả và cho biết Ban tổ chức sẽ xử lý ngay. Sau đó, MC tiếp tục giới thiệu đến nội dung tiếp theo.

Concert "Anh trai say hi" nhiều lần mắc lỗi trong khâu tổ chức.

Cũng trong đêm concert 3 ở Hà Nội, Ban tổ chức còn dàn dựng bắn pháo hoa trong tiết mục mở màn của các anh trai. Tuy nhiên, có một khối thuốc pháo rơi xuống đám đông khán giả ở khu vực khán đài gần sân khấu. Sự cố rơi pháo hoa gây ảnh hưởng đến nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, mạng xã hội tranh cãi về quyền lợi và trải nghiệm không tốt, không tương xứng với số tiền mà khán giả bỏ ra khi mua vé giá 10 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Việc Trấn Thành tự tin tuyên bố "đây là concert có nhiều người đến nhất" hay MC Đức Bảo công bố số lượng người đến xem là 50.000 cũng từng gây ra những luồng ý kiến trái chiều.

Ngoài ra, chương trình cũng gây tranh cãi trong khâu tổ chức, đặc biệt vấn đề đảm bảo quyền lợi cho khán giả. Trước đó, tại TP.HCM, nhiều khán giả bức xúc khi BTC không đảm bảo quyền lợi cho những khán giả đã trúng vé fansign, chụp ảnh với nghệ sĩ.

Không chỉ concert, dự án phim "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" cũng gây ồn ào không kém trong thời gian qua. Không ít người hâm mộ thất vọng vì thần tượng của mình chỉ xuất hiện khoảng vài giây hay việc phim dừng lại đột ngột, không có phần after-credit, kết phim chóng vánh làm khán giả ngơ ngác.

Hay những thông tin được đưa vào phim tài liệu như: "Chuỗi concert Anh trai say hi ghi dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện âm nhạc có tầm ảnh hưởng toàn cầu", "Chương trình đã chinh phục khán giả bằng những va chạm không thể nào nghĩ đến vào ngũ quan của 100 triệu đồng bào", "Chúng ta tiến về phía trước bằng logic của mình"... làm dậy sóng dư luận, gây tranh cãi về cả ngữ nghĩa.

Trấn Thành nhiều lần vấp tranh cãi với những phát ngôn trong concert "Anh trai say hi".

Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đều đã mang lại một sức sống mới cho nền âm nhạc Việt nói riêng, cũng như nền văn hoá công nghiệp nói chung. Song ở thế trận này, kết quả có phần nghiêng về Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận sức hút của Anh trai say hi vẫn rất lớn khi cả 5 đêm concert luôn lấp kín sân khấu, cho thấy tiềm năng ổn định của thương hiệu chương trình và dàn nghệ sĩ. Đây cũng là một tín hiệu tích cực khẳng định việc khán giả sự quan tâm ngày càng lớn của khán giả Việt đối với những đêm nhạc quốc nội.