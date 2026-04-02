(VTC News) -

Bộ Tài chính vừa có bảng giải trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo Bộ Tài chính, tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ này đã bổ sung mặt hàng dầu hỏa, dầu mazut vào đối tượng được giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (không đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt do hai mặt hàng này không thuộc đối tượng chịu thuế).

Hiện thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với các loại thuế với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0. Trong khi đó, dầu hỏa, mazut vẫn chịu thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít,kg và VAT là 10%.

Đề xuất thêm dầu hỏa, dầu mazut được giảm thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ Công Thương có ý kiến góp ý rằng: Tuy mặt hàng dầu hỏa chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0,1%) trong tổng tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế nhưng khoảng 40% sản lượng được sử dụng thắp sáng hộ gia đình ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước. Trong bối cảnh chiến sự xảy ra ở Trung Đông, giá dầu hỏa biến động bất thường tăng rất cao, vì vậy cần được bình ổn về giá.

Trong kỳ điều hành ngày 26/3, giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua, giá dầu hỏa có thời điểm vượt 40.000 đồng - mức kỷ lục ghi nhận từ trước đến nay.

Cũng theo Bộ Công Thương, mặt hàng dầu mazut tuy chỉ chiếm tỷ trọng 1,5% trong tổng tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế nhưng lại đặc thù là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong các ngành công nghiệp và ngành vận tải như: sản xuất điện (nhiệt điện), lò hơi công nghiệp, lò nung xi măng, gạch, thép, quá trình hóa dầu và là nguyên liệu chính cho tàu thủy, tàu chở hàng, tàu dầu cỡ lớn.

Trong bối cảnh chiến sự xảy ra ở Trung Đông, giá dầu mazut cũng biến động tăng theo giá thế giới, vì vậy cũng cần được bình ổn về giá. Trong kỳ điều hành gần đây nhất, giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Để thống nhất trong công tác điều hành giá và bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung thêm mặt hàng dầu mazut, dầu hỏa vào danh mục các mặt hàng áp thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia như đối với các mặt hàng xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay.

Thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt là các loại thuế gián thu, đánh vào hàng hóa, dịch vụ trong quá trình tiêu dùng. Việc các mức thuế xăng dầu về 0 sẽ giúp giảm trực tiếp chi phí của người dân, kéo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, chi phí đi lại và sinh hoạt. Điều này góp phần cải thiện sức mua, ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế với các mặt hàng xăng dầu dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp khai mạc ngày 6/4.