Thắng Thanh Hóa 2-0, CLB Công an Hà Nội vô địch V.League

Trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), cuộc đua vô địch V.League khép lại ở vòng 23 khi câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking gặp rất nhiều khó khăn và phải nỗ lực đến cuối trận mới có 2 bàn thắng để chạm đến ngôi vương của bóng đá Việt Nam lần thứ hai.

CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước Thanh Hóa. (Ảnh: Như Đạt)

Thanh Hóa bước vào trận đấu này với quyết tâm có điểm để trụ hạng sớm. Đội bóng xứ Thanh chơi sòng phẳng với đối thủ, làm khó CLB Công an Hà Nội bằng lối đá quyết liệt, mạnh mẽ. Khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình để gây sức ép, đối thủ của họ cũng có những pha phản công nguy hiểm.

CLB Công an Hà Nội vẫn chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội hơn từ những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Nguyễn Quang Hải, Leo Artur. Tuy nhiên, đội bóng đầu bảng không ghi được bàn thắng nào trong hiệp một. Thậm chí, tỷ số 0-0 được duy trì đến gần hết trận đấu.

Đội bóng ngành công an tăng sức ép trong hiệp 2. Việc Thể Công Viettel thắng Nam Định đồng nghĩa CAHN phải đánh bại được Thanh Hóa mới vô địch ngay ở vòng đấu này. Áp lực mà đội chủ nhà tạo ra càng lớn hơn khi CLB Thanh Hóa mất người ở phút 64. Đoàn Ngọc Hà nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

CAHN vô địch V.League. (Ảnh: Như Đạt)

Đội khách thoát bàn thua sau đó ít phút nhờ sự can thiệp của VAR. Trọng tài hủy bàn thắng của câu lạc bộ Công an Hà Nội vì lỗi việt vị của Alan Sebastiao. Dù vậy, nỗ lực của Thanh Hóa không đủ để họ bảo toàn tỷ số 0-0.

Phút 86, Lê Văn Hưng phạm lỗi với Nguyễn Đình Bắc trong vòng cấm. Alan tận dụng cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền.

CLB Thanh Hóa dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối trận nhưng không thể gỡ hòa. Trái lại, CAHN lại có bàn thắng từ pha đột phá từ biên trái và dứt điểm góc hẹp của Rogerio Alves.

CLB Công an Hà Nội thắng 2-0 và chắc chắn vô địch V.League 2025-2026. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking hơn Thể Công Viettel 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

CAHN 2 0 Thanh Hóa Alan 89' Alves 90+9'

Đội hình CAHN đấu với Thanh Hóa

CAHN: Nguyễn Filip (1), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Alan Sebastiao (72), Lê Văn Đô (88).

Thanh Hóa: Y Êli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Trương Thanh Nam (14), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Ngô Đức Hoàng (26), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Lê Văn Hoàn (75), Odilzhon Abdurakhmanov (77).