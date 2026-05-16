Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 37 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 37)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 37, vị trí các đội bóng như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua
Điểm 1 Arsenal 36 68:26 79 2 Man City 36 75:32 77 3 Man Utd 36 63:48 65 4 Aston Villa 37 54:48 62 5 Liverpool 37 62:51 59 6 Bournemouth 36 56:52 55 7 Brighton 36 52:42 53 8 Brentford 36 52:49 51 9 Chelsea 36 55:49 49 10 Everton 36 46:46 49 11 Fulham 36 44:50 48 12 Sunderland 36 37:46 48 13 Newcastle United 36 50:52 46 14 Crystal Palace 36 38:47 44 15 Nottingham 36 45:47 43 16 Leeds United 36 47:52 43 17 Tottenham 36 46:55 38 18 West Ham 36 42:62 36 19 Burnley 36 37:73 21 20 Wolves 36 25:66 18
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Vòng 37 Ngoại Hạng Anh: Man City bám sát Arsenal
Arsenal hiện đứng đầu bảng xếp hạng với 79 điểm sau 36 vòng đấu, nhỉnh hơn Man City 2 điểm. Dù vậy, khoảng cách sít sao khiến thầy trò Mikel Arteta chịu sức ép không nhỏ trong chặng nước rút còn lại của mùa giải. Ở 5 trận gần nhất, “Pháo thủ” thắng 3 nhưng cũng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Nếu tiếp tục sảy chân, họ có nguy cơ đánh mất vị trí số một vào tay Man City.
Trong khi đó, Man City lại cho thấy sự ổn định đáng kể với 4 chiến thắng ở 5 trận gần nhất. Vì vậy, chuyến hành quân tới sân Bournemouth được xem là thời cơ thuận lợi để đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục tạo sức ép lên Arsenal trong cuộc đua vô địch.
Liverpool hiện tạo ra cách biệt 4 điểm so với Bournemouth, đội đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu Bournemouth đánh bại Man City, khoảng cách sẽ bị rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Arne Slot sẽ phải giành chiến thắng ở vòng cuối để đảm bảo tấm vé tham dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa sau.
Dự đoán vòng 37 Ngoại Hạnh Anh: Cơ hội thắng của các đội
Man Utd vs Nottingham: 59% - 19,7%
Brentford vs Crystal Palace: 56% vs 22,9%
Everton vs Sunderland: 53,2% vs 23%
Leeds vs Brighton: 30,6% vs 44,3%
Wolves vs Fulham: 25,9% vs 49,9%
Newcastle vs West Ham United: 44% vs 32,2%
Arsenal vs Burnley: 86,9% vs
Bournemouth vs Man City: 22,6% vs 54,9%
Chelsea vs Tottenham: 45,5% vs 29,9%
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 37
Ngày 16/5
2h: Aston Villa vs Liverpool.
Ngày 17/5
18h30: Man Utd vs Nottingham.
21h: Brentford vs Crystal Palace.
21h: Leeds vs Brighton.
21h: Wolves vs Fulham.
21h: Everton vs Sunderland.
23h30: Newcastle vs West Ham United.
Ngày 19/5
1h30: Bournemouth vs Man City.
2h: Arsenal vs Burnley.
2h15: Chelsea vs Tottenham.
