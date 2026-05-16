Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 37 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 37)

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 37, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 36 68:26 79 2 Man City 36 75:32 77 3 Man Utd 36 63:48 65 4 Aston Villa 37 54:48 62 5 Liverpool 37 62:51 59 6 Bournemouth 36 56:52 55 7 Brighton 36 52:42 53 8 Brentford 36 52:49 51 9 Chelsea 36 55:49 49 10 Everton 36 46:46 49 11 Fulham 36 44:50 48 12 Sunderland 36 37:46 48 13 Newcastle United 36 50:52 46 14 Crystal Palace 36 38:47 44 15 Nottingham 36 45:47 43 16 Leeds United 36 47:52 43 17 Tottenham 36 46:55 38 18 West Ham 36 42:62 36 19 Burnley 36 37:73 21 20 Wolves 36 25:66 18

Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.