Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu 2026

Nghị quyết này quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2026 như mức thuế bảo vệ môi trường trong năm 2025 quy định tại Nghị quyết 60/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trừ nhiên liệu bay).

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026 được quy định như sau:

Trước đó trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ, qua đánh giá cho thấy, việc thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời gian qua đã đem lại hiệu ứng tích cực, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không vượt qua khủng hoảng do dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế.

So với nhiều ngành sản xuất khác, bên cạnh việc hưởng lợi từ chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, ngành hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung, ví dụ như chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế...

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam về cơ bản đã phục hồi, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành hàng không, đồng thời vẫn đảm bảo công bằng giữa các ngành vận tải khác như vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, đề nghị quy định mức thuế bảo vệ môi trường là 1.500/lít (giảm 50% so với mức thuế quy định tại Nghị quyết 579/2018, tương tự mức giảm thuế bảo vệ môi trường của xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn).

Với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm 2025 và với mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất nêu trên thì dự kiến số thu thuế giảm so với mức thuế thực hiện theo Nghị quyết 579/2018 khoảng 41.388 tỷ đồng và tổng thu ngân sách (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 44.699 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay đa số ý kiến tán thành mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ có giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước.