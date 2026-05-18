Vai Võ Thị Sáu đầy áp lực, phim 'Đất Đỏ' không đặt nặng ngôi sao phòng vé

Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của hai tác phẩm kinh điển Người con gái Đất Đỏ và Như một huyền thoại, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Đất Đỏ. Phiên bản điện ảnh mới lựa chọn cách kể trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh.

Tại buổi công bố dự án, nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ về tiêu chí chọn nữ chính. Anh cho rằng Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Đây có thể là vai diễn để đời, nhưng cũng có thể ảnh hưởng quãng đường hoạt động nghệ thuật sau này của họ, nếu người diễn viên thể hiện không tốt.

“Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là chọn một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”, nhà sản xuất tiết lộ.

Bất ngờ xuất hiện tại buổi thử vai, diễn viên Lâm Thanh Mỹ cho biết cô cảm thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt này. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, "nàng thơ phim Việt" hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này.

Theo nhà sản xuất, Đất Đỏ sẽ thiên về tính chất drama, hành động - những thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Thay vì kể trực diện về chiến tranh, phim đào sâu vào hành trình đậm chất anh hùng ca, tạo nên sự khác biệt so với các tác phẩm lịch sử trong năm 2025, đồng thời giữ tính giải trí đến dễ dàng tiếp cận đại chúng.

Bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim Đất Đỏ còn dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.

Cũng trong vai trò đồng sản xuất, ông Nguyễn Cao Tùng cho biết Đất Đỏ là ước mơ, là lời hứa bắt buộc phải thực hiện của anh cùng các cộng sự, được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển suốt 7 năm qua.

Với tâm niệm phải tôn trọng lịch sử từ ngày đầu khởi động dự án, ê-kíp nhận định Đất Đỏ có độ thử thách gấp nhiều lần so với các dự án điện ảnh thương mại thông thường. Mỗi năm, đội ngũ biên kịch cùng đạo diễn thực hiện một bản thảo kịch bản. Đến phiên bản thứ sáu, họ mới yên tâm bước vào giai đoạn tiền kỳ.

“Không chỉ tôn trọng lịch sử, Đất Đỏ còn là nơi để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”, nhà sản xuất cho biết.

Đáng chú ý, NSND Thanh Thúy - người đã hoá thân vào vai anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người con gái Đất Đỏ năm 1994 cũng sẽ đồng hành cùng dự án lần này. Nhà sản xuất tiết lộ đoàn phim đã có nhiều cuộc trao đổi với nữ nghệ sĩ, nhưng vai trò của chị trong dự án tạm thời được giữ bí mật.

Đất Đỏ (Red Earth) dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027. Phim hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027).