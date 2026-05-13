Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế mới với hộ kinh doanh

(VTC News) -

Chiều 13/5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của dư luận trước các quy định sửa đổi, bổ sung trong Luật Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định việc Quốc hội thông qua các chính sách mới đã nhận được phản hồi rất tích cực từ xã hội.

Theo ông Tuấn, khi trình Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đánh giá tác động và thấy rằng có khoảng 2.556.042 hộ kinh doanh và 235.800 doanh nghiệp thuộc diện không phải nộp thuế khi ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng.

So với năm 2025, tổng số thuế các hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng, còn đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỷ đồng. "Khoản kinh phí này khi được giữ lại sẽ giúp người dân và doanh nghiệp có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, từ đó tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Liên quan đến nỗi lo về thủ tục hành chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính đã rà soát và cắt giảm tối đa các quy trình để tạo thuận lợi nhất cho người dân. Theo đó, thay vì phải thực hiện 5 loại sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 152, các hộ kinh doanh dưới ngưỡng 1 tỷ đồng sẽ được đơn giản hóa tối đa thủ tục.

"Các hộ dưới 1 tỷ đồng này chỉ thực hiện duy nhất một sổ ghi chép doanh thu của cả năm, người dân tự ghi chép để theo dõi mức doanh thu của mình. Nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng thì sang năm mới phải kê khai nộp thuế, còn nếu dưới 1 tỷ đồng thì chỉ cần gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, quy trình này được thiết kế theo hướng tinh gọn, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ mà không chịu áp lực về sổ sách kế toán, đồng thời tạo cơ sở minh bạch để cơ quan thuế nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng nộp thuế.

Chia sẻ về những điểm mới của Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh 500 triệu đồng/năm đã được bỏ.

Thay vào đó, Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng này căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Quy định này sẽ dựa trên cơ sở đánh giá tác động, cụ thể là cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội.

Việc phân quyền cho Chính phủ, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Ông Tuấn cho biết sau ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141, quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm - gấp đôi mức hiện hành.