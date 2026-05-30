Gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi lớp 10 đầu tiên

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh được đánh giá có tính cạnh tranh cao tại Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên tại một điểm thi ở phường Đại Mỗ, từ hơn 6h sáng, nhiều phụ huynh đưa con tới điểm thi để tránh ùn tắc và giúp thí sinh có thêm thời gian ổn định tâm lý trước giờ làm bài.

Khu vực trước cổng trường đông học sinh và phụ huynh nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn. Nhiều thí sinh tranh thủ xem lại giấy báo dự thi, kiểm tra dụng cụ học tập trước khi vào phòng thi.

Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, bắt đầu với môn Ngữ văn. (Ảnh: Minh Đức)

Em Quốc Cường, học sinh lớp 9A3 Trường THCS Vạn Phúc (Hà Đông) cho biết khá hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên. “Em cố gắng ngủ sớm từ hôm qua để sáng nay tỉnh táo hơn. Môn Văn cần giữ bình tĩnh để đọc kỹ đề và làm bài cẩn thận”, nam sinh nói.

Trong khi đó, em Đỗ Mai Anh chia sẻ đã đến điểm thi từ sớm để tránh áp lực giờ giấc. “Hôm qua làm thủ tục nên hôm nay em đỡ bỡ ngỡ hơn. Em chỉ mong làm bài đúng với khả năng của mình”, nam sinh cho hay.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh đứng chờ con hoàn thành bài thi đầu tiên. Chị Nguyễn Thu Hương nói gia đình chủ yếu động viên con giữ tâm lý thoải mái thay vì tạo áp lực điểm số. “Kỳ thi quan trọng nhưng điều tôi mong nhất là con bình tĩnh, tự tin làm bài”, chị nói.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó, gần 125.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi các khối chuyên.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi.

Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút. Sáng mai 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh tuân thủ nghiêm quy chế thi, kiểm tra đầy đủ giấy tờ cần thiết và không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế.