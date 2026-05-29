615 thí sinh vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi lớp 10 Hà Nội

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt làm nhiệm vụ là 17.803/17.816 người, đạt tỷ lệ 99,93%.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, có 123.467/124.082 thí sinh đến điểm thi, đạt tỷ lệ 99,50%. 615 thí sinh vắng mặt. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết phần lớn các trường hợp này có thể do thí sinh xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác.

Ngoài ra, 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề sức khỏe và đã được bố trí phương án hỗ trợ phù hợp theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cơ sở vật chất tại các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi.

100% điểm thi được trang bị máy phát điện dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra liên tục, không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; kiểm tra hệ thống camera an ninh; xây dựng phương án bảo quản tư trang cá nhân của thí sinh; phối hợp phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn thực phẩm trong những ngày diễn ra kỳ thi.