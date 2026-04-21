Đạp gãy vai đối thủ như kungfu, sao trẻ Indonesia thừa nhận 'dại dột'

Fadly Alberto tung cú đá kiểu "kungfu" trúng Rakha Nurkholis. (Video: @smgfootball/Instagram)

Ngày 19/4, trận đấu giữa U20 Dewa United thắng U20 Bhayangkara tại giải Elite Pro Academy (EPA) trở nên căng thẳng sau tình huống tranh cãi về việt vị, dẫn đến xô xát giữa các cầu thủ. Trong lúc hỗn loạn, Fadly Alberto gây phẫn nộ khi tung cú đá kiểu "kungfu" trúng Rakha Nurkholis, khiến cầu thủ đội bạn trật khớp vai. Sau vụ việc, tiền đạo 18 tuổi đã xin lỗi công khai, thừa nhận làm hoen ố hình ảnh bóng đá Indonesia và sẵn sàng nhận hình phạt.

"Tôi thành thật xin lỗi và hối tiếc về hành động ngu ngốc của mình trong trận đấu với U20 Dewa United. Tôi đặc biệt xin lỗi cầu thủ Rakha Nurkholis và đội bạn vì hành động dại dột của mình. Thay mặt toàn thể đội bóng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến ban lãnh đạo và ban quản lý của U20 Bhayangkara, cũng như tất cả các huấn luyện viên và đồng đội vì đã gây tổn hại cho đội bóng.

Tôi xin lỗi vì đã làm hoen ố hình ảnh bóng đá Indonesia. Tôi cũng xin lỗi người hâm mộ Indonesia vì đã khiến mọi người phẫn nộ. Tôi sẵn sàng chấp nhận các hình phạt thích đáng cho hành động của mình. Tôi hứa sẽ không lặp lại những hành động này nữa", Fadly Alberto viết.

Fadly Alberto nguy cơ đối mặt án kỷ luật nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

Ở tuổi 18, Fadly Alberto là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Indonesia và đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ năm 16 tuổi. Vào năm ngoái, cầu thủ này vừa khoác áo U17 Indonesia tham dự FIFA U17 World Cup. Tuy nhiên, hành vi thiếu kiềm chế trong trận đấu với Dewa United đang khiến cầu thủ này đối diện nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã nhanh chóng vào cuộc. Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, cho biết liên đoàn đã nhận được báo cáo chính thức về vụ việc và sẽ chuyển hồ sơ lên Ủy ban kỷ luật để xử lý.

“Chủ tịch PSSI lên án mạnh mẽ hành vi này. Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên Ủy ban kỷ luật để có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất có thể”, ông Yunus nhấn mạnh.

PSSI đồng thời kêu gọi các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện cần giữ tinh thần chơi đẹp, tránh lặp lại những hành vi thiếu kiểm soát trên sân cỏ.

“Chúng tôi rất lo ngại khi những sự việc như vậy vẫn tiếp diễn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cầu thủ cũng cần giữ bình tĩnh, bởi những hành động bốc đồng sẽ gây bất lợi trực tiếp cho chính họ”, Yunus nói thêm.