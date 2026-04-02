Bê bối hộ chiếu, 4 cầu thủ Indonesia bị đình chỉ thi đấu ở Hà Lan

Ngày 2/4, tờ Telegraaf của Hà Lan đưa tin, một số cầu thủ đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan, trong đó 4 tuyển thủ Indonesia, đã bị đình chỉ thi đấu để tránh những rủi ro pháp lý liên quan đến quốc tịch. Họ gồm Dean James (Go Ahead Eagles), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Tim Geypens (FC Emmen) và Nathan Tjoe-A-On (Willem II).

“Vấn đề hộ chiếu trong bóng đá chuyên nghiệp khiến nhiều CLB phải chọn phương án an toàn là tạm thời loại cầu thủ khỏi đội hình”, tờ báo Hà Lan cho biết.

Khoảng 20 cầu thủ khác đang thi đấu tại Hà Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Nguyên nhân xuất phát từ việc các cầu thủ đã nhập tịch Indonesia, nhưng hồ sơ thi đấu vẫn để quốc tịch Hà Lan, đồng thời không được đăng ký là lao động nằm ngoài Liên minh Châu Âu (EU).

4 tuyển thủ Indonesia bị đình chỉ thi đấu để tránh những rủi ro pháp lý liên quan đến quốc tịch. (Nguồn: Pengamant Sepak Bola)

Bóng đá Hà Lan đang vướng vào một bê bối mang tên “Passportgate”, liên quan tới 25 cầu thủ nam và nữ đã chuyển đổi quốc tịch. Chính việc thay đổi quốc tịch đăng ký này khiến họ không đủ điều kiện ra sân và gặp vấn đề về giấy phép lao động.

Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của CLB NAC Breda đề nghị Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James thuộc CLB Go Ahead Eagles. Cầu thủ sinh năm 2000 nhập quốc tịch Indonesia (theo diện có ông bà, cha mẹ người Indonesia) và khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo 5 trận.

Theo Sporza, khi một công dân tự nguyện nhận thêm quốc tịch khác, họ sẽ không còn được tính là công dân Hà Lan trong hồ sơ đăng ký thi đấu. Khi không còn mang quốc tịch Hà Lan, các cầu thủ này bị xếp vào nhóm “ngoài EU”, đồng nghĩa họ phải có đầy đủ giấy phép cư trú và lao động hợp lệ mới được phép thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không ít người hiện chưa đáp ứng đủ các yêu cầu này.

Từ một trường hợp ban đầu, vấn đề nhanh chóng lan rộng như hiệu ứng domino, với khoảng 25 cầu thủ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan buộc phải can thiệp quyết liệt. Tuần trước, cơ quan này yêu cầu những cầu thủ chưa rõ ràng về giấy phép lao động tạm ngừng cả thi đấu lẫn tập luyện. Nhiều CLB lập tức tuân thủ, bao gồm NEC Nijmegen, FC Emmen, Go Ahead Eagles và Heracles Almelo.