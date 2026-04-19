U17 Việt Nam loại Indonesia, đấu Australia ở bán kết giải Đông Nam Á

U17 Việt Nam đấu với U17 Indonesia trên sân vận động Gelora Delta (Sidoarjo, Indonesia) tối 19/4 ở lượt trận cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á. Dù không giành chiến thắng, U17 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng A và loại U17 Indonesia khỏi giải đấu.

Trong hiệp một, U17 Việt Nam chiếm ưu thế và kiểm soát trận đấu. Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Minh Thuỷ lần lượt uy hiếp khung thành U17 Indonesia.

Sau khoảng thời gian nhập cuộc tốt, nhịp độ trận đấu chậm lại khi U17 Việt Nam chủ yếu phối hợp ở sân nhà và khai thác hai biên nhưng không tạo ra cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, U17 Indonesia cũng chỉ có một pha phản công đáng chú ý nhưng xử lý thiếu chính xác.

Kết thúc nửa đầu trận đấu, tỷ số vẫn là 0-0.

U17 Việt Nam giành quyền vào bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế. U17 Indonesia buộc phải thắng nhưng không thể tấn công khi Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội kiểm soát bóng quá tốt. U17 Việt Nam dù không tấn công nhiều nhưng vẫn tạo ra những pha bóng nguy hiểm, đẩy đối thủ lùi sâu về sân nhà.

Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland duy trì thế trận an toàn, chậm rãi. Trong khi đó, U17 Indonesia không cho thấy quyết tâm tấn công dù ở thế bất lợi. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến hết trận.

U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A, giành quyền vào bán kết gặp U17 Australia. Trong khi đó, U17 Indonesia bị loại dù được chơi trên sân nhà ở giải lần này.

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Indonesia

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hoà (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thuỷ (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).

U17 Indonesia: Abdillah Ishak (20), Farik Rizqi (3), Putu Ekayana (4), Girly Andrade (6), Dava Yunna (7), Fardan Farras (8), Mochamad Mierza (9), Peres Awkila (12), Farrel Luckyta (14), Pandu Aryo (16), Chico Jericho (23).

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Indonesia

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia mang tính quyết định ngôi đầu bảng A và suất đi tiếp vào bán kết giải U17 Đông Nam Á. U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh với U17 Indonesia và U17 Malaysia sau 2 trận thắng ấn tượng (ghi 14 bàn, chưa thủng lưới).

U17 Việt Nam chỉ mất vị trí đầu bảng nếu thua U17 Indonesia với tỷ số cách biệt trên 2 bàn. Chiến thắng bất ngờ của U17 Lào trước U17 Thái Lan hôm qua (18/4) cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland yên tâm về khả năng đi tiếp. Chỉ cần không thua nhiều hơn 10 bàn, U17 Việt Nam đảm bảo được suất bán kết.