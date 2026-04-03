Vướng bê bối hộ chiếu, cầu thủ Hà Lan nhập tịch vẫn được thi đấu ở Indonesia

Ngày 3/4, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lên tiếng về những tranh cãi tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) liên quan đến các cầu thủ nhập tịch Indonesia, hay còn được biết đến là bê bối mang tên “Passportgate”. Theo đó, vấn đề này không ảnh hưởng đến tư cách thi đấu của các cầu thủ tại xứ vạn đảo.

“Những vấn đề phát sinh chỉ mang tính kỹ thuật, liên quan đến quy định và luật pháp tại Hà Lan. Tất cả các cầu thủ gốc gác Indonesia và từng thi đấu cho đội tuyển Indonesia, bao gồm Dean James, Justin Hubner và Nathan Tjoe-A-On, đều đã trở thành công dân hợp pháp”, Chủ tịch Ban Đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumardji cho biết trong thông cáo của PSSI ngày 3/4.

Ông khẳng định tất cả các cầu thủ đội tuyển Indonesia đang thi đấu tại các giải VĐQG Hà Lan đều đã hoàn tất thủ tục nhập tịch đúng quy định. Theo ông, những vướng mắc hiện tại xuất phát từ thủ tục hành chính "rườm rà" tại Hà Lan.

Vụ việc bắt nguồn từ khiếu nại của CLB NAC Breda đề nghị kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ Dean James. (Nguồn: CNN Indonesia)

Hiện có ít nhất bốn cầu thủ Indonesia liên quan đến vụ việc, gồm Dean James, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner và Tim Geypens, đang thi đấu ở giải hàng đầu Eredivisie và giải hạng nhất Eerste Divisie.

Bê bối "Passportgate" bắt đầu từ một podcast trên YouTube, khi CLB NAC Breda đặt nghi vấn về tính hợp lệ của Dean James trong đội hình Go Ahead Eagles. Đội bóng này cho rằng James không đủ điều kiện thi đấu tại Eredivisie do liên quan đến quy chế công dân Liên minh Châu Âu (EU), thậm chí đã đề nghị tổ chức lại trận đấu sau khi thua 0-6.

Sau đó, một số CLB khác cũng lên tiếng, khiến trường hợp của Nathan Tjoe-A-On tại Willem II bị xem xét. Thậm chí, có thời điểm các cầu thủ Indonesia bị hạn chế tham gia tập luyện cùng CLB.

Nguyên nhân xuất phát từ việc các cầu thủ đã nhập tịch Indonesia, nhưng hồ sơ thi đấu vẫn để quốc tịch Hà Lan, đồng thời không được đăng ký là lao động nằm ngoài EU. Chính việc thay đổi quốc tịch đăng ký này khiến họ không đủ điều kiện ra sân và gặp vấn đề về giấy phép lao động.

Theo Sporza, khi một công dân tự nguyện nhận thêm quốc tịch khác, họ sẽ không còn được tính là công dân Hà Lan trong hồ sơ đăng ký thi đấu. Khi không còn mang quốc tịch Hà Lan, các cầu thủ này bị xếp vào nhóm “ngoài EU”, đồng nghĩa họ phải có đầy đủ giấy phép cư trú và lao động hợp lệ mới được phép thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không ít người hiện chưa đáp ứng đủ các yêu cầu này.

Từ một trường hợp ban đầu, vấn đề nhanh chóng lan rộng như hiệu ứng domino, với khoảng 25 cầu thủ bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan buộc phải can thiệp quyết liệt. Tuần trước, cơ quan này yêu cầu những cầu thủ chưa rõ ràng về giấy phép lao động tạm ngừng cả thi đấu lẫn tập luyện. Nhiều CLB lập tức tuân thủ, bao gồm NEC Nijmegen, FC Emmen, Go Ahead Eagles và Heracles Almelo.