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Xuất bản ngày 11/07/2026 09:45 AM
Xuất bản ngày 11/07/2026 09:45 AM

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

THY HUỆ
THY HUỆ
(VTC News) -

Kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thực hiện với trách nhiệm cao nhất, sớm đưa các liệt sĩ trở về.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 1

Sáng 11/7, Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 2

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, việc cất bốc tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện tỉ mỉ theo từng lớp đất. Mỗi bộ hài cốt hoặc phần hài cốt riêng lẻ đều được đặt trong quách riêng để giám định ADN.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 3

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đồng thời, nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, đạo lý thiêng liêng, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 4

Sau khi trao đổi thông tin, đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 5
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 6

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 7

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 8

Sau lễ dâng hương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác trực tiếp đến khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng để kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 9

Tại hiện trường khai quật, Đại tướng nghe lực lượng làm nhiệm vụ báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy trình cất bốc, bảo quản hài cốt, công tác thu thập, giám định ADN và phương án tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 10
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 11

Đại tướng động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp tìm kiếm đồng đội đã hy sinh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 12

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 11/7.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng - 13

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra khu vực bảo quản hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy. Tại đây, hài cốt liệt sĩ được cẩn thận đựng trong quách, phủ cờ Tổ quốc trang nghiêm trước khi thực hiện các bước giám định, lưu giữ và xác minh danh tính.

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