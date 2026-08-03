Hình ảnh ấn tượng đêm khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền 2026 tại Gia Lai

Những hình ảnh Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tối 2/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

Sự kiện quy tụ gần 1.000 võ sư, võ sinh, vận động viên trong và ngoài nước cùng hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Diễu hành với sự tham gia của gần 20 đoàn quốc tế đến từ 9 quốc gia như: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Morocco, Ý, Nga, Trung Quốc.... Trong nước, có 11 đoàn (167 người) đến từ các tỉnh cùng 11 đoàn CLB/võ đường của tỉnh (219 người) Gia Lai.

Tại lễ khai mạc, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa bằng ngọn lửa thiêng được rước từ Bảo tàng Quang Trung. Ngọn lửa thắp sáng biểu trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.

Ngay sau phần lễ, các đoàn võ thuật cổ truyền chủ nhà Gia Lai gây ấn tượng mạnh với đội hình hàng trăm võ sư, võ sinh ở nhiều lứa tuổi. Điều này thể hiện sự nối tiếp, kế thừa qua các thế hệ trong việc giữ gìn và phát huy tinh hoa võ học dân tộc.

Trong không gian phát triển mới của địa phương, võ cổ truyền từ miền đất võ hòa cùng không gian văn hóa cồng chiêng Đại ngàn Tây Nguyên, tạo nên sự giao hòa độc đáo giữa các giá trị di sản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đánh dấu mốc lịch sử 20 năm hình thành và phát triển (2006 - 2026). Qua 8 kỳ tổ chức thành công, sự kiện đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quốc tế uy tín, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Nằm trong định hướng phát triển dài hạn, một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Gia Lai là đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục khẳng định vị thế của võ dân tộc trên bản đồ văn hóa thế giới.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, tại liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ Dâng hoa, Dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn); Hoạt động đồng diễn võ thuật, triển lãm ảnh các võ đường, môn phái trong và ngoài nước tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, võ cổ truyền được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, kết tinh sức mạnh, đạo lý và tinh thần thượng võ của dân tộc.

“Di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền. Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối. Và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ

Ngày 27/12/2012, Võ cổ truyền Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo tồn và quảng bá giá trị di sản.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/8 - 5/8/2026 tại phường Quy Nhơn và các địa phương trong tỉnh, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”.