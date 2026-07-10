Xúc động hình ảnh cặp nhẫn vàng cạnh hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, tới thời điểm hiện tại lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy được mẫu phẩm của 27 bộ hài cốt, chỉ còn 1 bộ chưa lấy được vì mức độ phân huỷ lớn. “Chúng tôi sẽ phối hợp với một công ty tại TP.HCM, khi có mẫu phẩm thì đưa vào Ngân hàng ADN Quốc gia. Như vậy sẽ nhanh chóng tìm được rất nhiều tên cho các liệt sĩ”, ông Tâm nói.