Xúc động hình ảnh cặp nhẫn vàng cạnh hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Từng lớp đất được bóc tách chậm rãi, bởi dưới lòng đất ấy là hài cốt của những người lính đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Trong ngày, lực lượng quy tập phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và nhiều di vật, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 29 bộ. Điều khiến nhiều người lặng đi không chỉ là những bộ hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất, mà còn là những vật dụng nhỏ bé đi cùng họ sau gần sáu thập kỷ.
Chiếc bút đã hư hao theo thời gian vẫn còn nguyên hình dáng. Một vật dụng bình dị, nhưng đủ để gợi lên hình ảnh người lính trẻ từng mang theo bên mình giữa chiến trường khốc liệt.
Hai chiếc nhẫn vàng được tìm thấy trong quá trình khai quật. Mỗi chiếc nhẫn có thể là một kỷ vật riêng tư, một lời hẹn chưa kịp thực hiện của người lính trước khi hy sinh.
Chiếc bút và cặp nhẫn được tìm thấy cạnh hài cốt người lính.
Các cán bộ cẩn thận đưa một di vật lên trước nguồn sáng để kiểm tra những chi tiết còn sót lại, hy vọng tìm thêm thông tin phục vụ công tác nhận dạng.
Băng đạn gỉ sét, chiếc lược nhựa đã ngả màu theo thời gian vẫn còn nguyên các răng lược. Hai di vật này được tìm thấy trong những ngày đầu khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.
Những tập giấy tờ được bọc trong túi ni lông, còn nguyên thông tin Đồng chí Huỳnh Văn Quên.
Mỗi bộ hài cốt đều được các cán bộ, chiến sĩ nâng niu, bọc cẩn thận trong vải đỏ trước khi đưa về nơi lưu giữ. Công việc được thực hiện với sự tôn kính và cẩn trọng, như một cách tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.
Các hài cốt sau khi được quy tập được đưa về khu vực bảo quản, phủ cờ Tổ quốc trang nghiêm trước khi thực hiện các bước giám định, lưu giữ và xác minh danh tính.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, tới thời điểm hiện tại lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy được mẫu phẩm của 27 bộ hài cốt, chỉ còn 1 bộ chưa lấy được vì mức độ phân huỷ lớn. “Chúng tôi sẽ phối hợp với một công ty tại TP.HCM, khi có mẫu phẩm thì đưa vào Ngân hàng ADN Quốc gia. Như vậy sẽ nhanh chóng tìm được rất nhiều tên cho các liệt sĩ”, ông Tâm nói.
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