Đã tìm được 29 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 10/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập từ đầu đợt tìm kiếm đến nay lên 29 bộ.

Theo đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các hài cốt và di vật được phát hiện trong quá trình mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực nghi có rãnh chôn tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Đây là số lượng hài cốt được phát hiện nhiều nhất trong một ngày, kể từ khi lực lượng chức năng triển khai đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng tham gia chôn cất hoặc biết thông tin về các hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Sau kêu gọi, nhiều cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đã cung cấp thông tin, góp phần giúp cơ quan chức năng khoanh vùng vị trí tìm kiếm.

Trên cơ sở hình ảnh, lời kể của các nhân chứng, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất (GPR), cùng việc đối chiếu tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực phía sau Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu của một rãnh chôn tập thể, và triển khai khai quật từ đầu tháng 7.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập đã phát hiện nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông đựng nước, bút, lược, cúc áo, mẩu giấy ghi thông tin đơn vị và tên liệt sĩ...

Từ một mẩu giấy còn lưu tên Huỳnh Văn Quên, cơ quan chức năng đã xác định được trường hợp nghi là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An - Quân Giải phóng miền Nam. Hai em trai của liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN để đối chiếu với hài cốt vừa quy tập, hiện chờ kết quả giám định.

Song song với công tác khai quật, TP.HCM cũng đang mở rộng hợp tác khai thác nguồn tư liệu phục vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tiếp nhận từ Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A, hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962, cùng hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và tìm kiếm trong thời gian tới.