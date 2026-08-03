Tìm được thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 3/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã di dời gần 300 m³ đất. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy đào và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, đến hết ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể.

Trong số các mộ tập thể, 2 vị trí được phát hiện tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ cuối tháng 6/2026, sau quá trình thu thập thông tin từ các nhân chứng lịch sử, đối chiếu tư liệu và khảo sát thực địa tại khu vực được xác định là một phần của Nghĩa trang Đô Thành cũ - nơi nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tập thể.

Sau khi phát hiện nhiều hài cốt và mộ tập thể tại Khu A, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng sang Khu B, cách khu vực khai quật ban đầu khoảng 50 m. Những ngày gần đây, việc mở rộng rãnh mộ tại Khu B liên tục mang lại kết quả, góp phần nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập lên 182 bộ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các đơn vị liên quan nhằm tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.