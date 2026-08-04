  • logo
Xuất bản ngày 04/08/2026 07:24 AM
Xuất bản ngày 04/08/2026 07:24 AM

Vẻ đẹp độc đáo của nhà thờ đá đậm bản sắc Tây Nguyên

(VTC News) -

Nằm ẩn mình giữa núi rừng Lâm Đồng, nhà thờ Đạ Tông được xây dựng bằng đá với kiến trúc kết hợp giữa nhà rông và nhà dài tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi.

Theo các già làng M‘Nông, nhà thờ đá Đạ Tông được khởi công xây dựng vào năm 2007 và khánh thành năm 2009, trở thành nơi hành lễ của hàng vạn giáo dân ở xã Đạ Tông cùng các xã lân cận như Đạ M’Rông, Đạ Long thuộc huyện Đam Rông (cũ) nay là xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Theo các già làng M’Nông, nhà thờ đá Đạ Tông được khởi công xây dựng vào năm 2007 và khánh thành năm 2009, trở thành nơi hành lễ của hàng vạn giáo dân ở xã Đạ Tông cùng các xã lân cận như Đạ M’Rông, Đạ Long thuộc huyện Đam Rông (cũ) nay là xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là nhà thờ đá hiếm hoi ở Tây Nguyên, về kiểu dáng có sự kết hợp giữa nhà rông, nhà dài của người M‘Nông và K’Ho, tạo nên nét đẹp tự nhiên, gần gũi. Trần nhà, cửa sổ và các bức tường được thiết kế và trang trí hoa văn, họa tiết... mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Đây là nhà thờ đá hiếm hoi ở Tây Nguyên, về kiểu dáng có sự kết hợp giữa nhà rông, nhà dài của người M’Nông và K’Ho, tạo nên nét đẹp tự nhiên, gần gũi. Trần nhà, cửa sổ và các bức tường được thiết kế và trang trí hoa văn, họa tiết... mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Cũng được xây chủ yếu bằng chất liệu đá như một số nhà thờ nổi tiếng của Việt Nam như Phát Diệm (Ninh Bình), Chánh Tòa (Nha Trang), Giáo xứ Bình Chính (Phan Rang), nhưng nhà thờ Đạ Tông có nét độc đáo riêng. Bàn thờ là phiến đá nguyên khối rất lớn, hình tròn, được cắt vát, cả bàn Lời Chúa cũng bằng đá nguyên khối.

Cũng được xây chủ yếu bằng chất liệu đá như một số nhà thờ nổi tiếng của Việt Nam như Phát Diệm (Ninh Bình), Chánh Tòa (Nha Trang), Giáo xứ Bình Chính (Phan Rang), nhưng nhà thờ Đạ Tông có nét độc đáo riêng. Bàn thờ là phiến đá nguyên khối rất lớn, hình tròn, được cắt vát, cả bàn Lời Chúa cũng bằng đá nguyên khối.

Theo lãnh đạo xã Đam Rông 4, để làm nhà thờ này, người dân ở xã đã trực tiếp xuống suối khuân, vác từng viên đá.

Theo lãnh đạo xã Đam Rông 4, để làm nhà thờ này, người dân ở xã đã trực tiếp xuống suối khuân, vác từng viên đá.

Được xây dựng với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng, nhưng giá trị thực của nhà thờ Đạ Tông còn cao gấp nhiều lần, nhờ vào sự chung tay, góp sức của cộng đồng giáo dân.

Được xây dựng với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng, nhưng giá trị thực của nhà thờ Đạ Tông còn cao gấp nhiều lần, nhờ vào sự chung tay, góp sức của cộng đồng giáo dân.

Nhiều tiểu cảnh và tượng tạc bằng đá nguyên khối được bố trí hài hòa trong khuôn viên rộng, rợp bóng cây xanh, tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho giao đường này.

Nhiều tiểu cảnh và tượng tạc bằng đá nguyên khối được bố trí hài hòa trong khuôn viên rộng, rợp bóng cây xanh, tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho giao đường này.

Nhà thờ Đạ Tông nằm dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, cảnh vật bốn bề đẹp như tranh. Những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt hòa quyện với mây trắng bồng bềnh, bao quanh thánh đường là dòng sông Krông Nô và suối Đạ Tông với làn nước trong xanh, len lỏi giữa ghềnh đá. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh bình và không khí trong lành quanh năm.

Nhà thờ Đạ Tông nằm dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, cảnh vật bốn bề đẹp như tranh. Những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt hòa quyện với mây trắng bồng bềnh, bao quanh thánh đường là dòng sông Krông Nô và suối Đạ Tông với làn nước trong xanh, len lỏi giữa ghềnh đá. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh bình và không khí trong lành quanh năm.

Bên trong nhà thờ, không gian rộng rãi, thoáng đãng và được thiết kế tối giản với vật liệu chủ yếu là đá tạo cảm giác gần gũi.

Bên trong nhà thờ, không gian rộng rãi, thoáng đãng và được thiết kế tối giản với vật liệu chủ yếu là đá tạo cảm giác gần gũi.

Không gian vừa gần gũi, vừa ấm cúng bên trong nhà thờ trở thành địa điểm yêu thích của những trẻ em nơi này.

Không gian vừa gần gũi, vừa ấm cúng bên trong nhà thờ trở thành địa điểm yêu thích của những trẻ em nơi này.

Chị Bùi Bích Thương (du khách đến từ Đắk Lắk) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với kiến trúc và không gian của nhà thờ này. Từ những viên đá thô kệch, bà con và các thợ xây đã làm nên một công trình rất đẹp, độc đáo”.

Chị Bùi Bích Thương (du khách đến từ Đắk Lắk) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với kiến trúc và không gian của nhà thờ này. Từ những viên đá thô kệch, bà con và các thợ xây đã làm nên một công trình rất đẹp, độc đáo”.

Ngay giữa giáo đường là một khối đá lớn để làm bàn thờ. Cả bàn Lời Chúa cũng được làm bằng đá nguyên khối.

Ngay giữa giáo đường là một khối đá lớn để làm bàn thờ. Cả bàn Lời Chúa cũng được làm bằng đá nguyên khối.

Xã Đam Rông 4 có các dân tộc thiểu số K‘Ho, M’nông, Cill... theo đạo Công giáo. Trước đây, bà con giáo dân thường ra nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám mục và nhà thờ Cam Ly (Đà Lạt)... để xưng tội và dự lễ.

Xã Đam Rông 4 có các dân tộc thiểu số K’Ho, M’nông, Cill... theo đạo Công giáo. Trước đây, bà con giáo dân thường ra nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám mục và nhà thờ Cam Ly (Đà Lạt)... để xưng tội và dự lễ.

Khoảng hơn 15 năm nay, nhà thờ Đạ Tông vừa là nơi bà con hành lễ vừa là cơ sở sinh hoạt văn hóa của đồng bào vùng sâu, vùng xa Đam Rông 4.

Khoảng hơn 15 năm nay, nhà thờ Đạ Tông vừa là nơi bà con hành lễ vừa là cơ sở sinh hoạt văn hóa của đồng bào vùng sâu, vùng xa Đam Rông 4.

Người dân ở xã Đam Rông 4 thân thiện, gần gũi.

Người dân ở xã Đam Rông 4 thân thiện, gần gũi.

Không gian xung quanh nhà thờ thoáng mát, phủ bóng cây xanh.

Không gian xung quanh nhà thờ thoáng mát, phủ bóng cây xanh.

Khung cảnh yên bình mỗi lúc hoàng hôn buông xuống tại nhà thờ.

Khung cảnh yên bình mỗi lúc hoàng hôn buông xuống tại nhà thờ.

NGUYÊN GIÁP
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34°C
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34°C
XSMT 2/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
XSMT 2/8 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ?
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ?
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm