Vẻ đẹp độc đáo của nhà thờ đá đậm bản sắc Tây Nguyên

Cũng được xây chủ yếu bằng chất liệu đá như một số nhà thờ nổi tiếng của Việt Nam như Phát Diệm (Ninh Bình), Chánh Tòa (Nha Trang), Giáo xứ Bình Chính (Phan Rang), nhưng nhà thờ Đạ Tông có nét độc đáo riêng. Bàn thờ là phiến đá nguyên khối rất lớn, hình tròn, được cắt vát, cả bàn Lời Chúa cũng bằng đá nguyên khối.