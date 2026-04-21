Đài tiếng nói Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc (KBS), nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 21/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ đã tiếp đoàn Đài PT-TH KBS (Hàn Quốc) do ông Park Jang-beom, Giám đốc Đài làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Diễm Châu)

Tham dự buổi lễ, về phía VOV có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị. Về phía KBS có ông Park Jang-beom, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Đài, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho rằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần làm phong phú thêm kết quả chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Giới thiệu khái quát về VOV, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam đang tiến gần dấu mốc 81 năm xây dựng và phát triển, là cơ quan báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Hiện VOV có hơn 20 đơn vị trực thuộc, vận hành 8 kênh phát thanh quốc gia, 2 báo điện tử cùng nhiều nền tảng số, phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, VOV đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hệ sinh thái nội dung đa nền tảng như podcast, ứng dụng số và các kênh mạng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí và mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng. Đài cũng đặt mục tiêu tăng cường phát sóng qua Internet để nâng cao vị thế truyền thông quốc tế.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thông giữa hai nước, Tổng Giám đốc VOV bày tỏ kỳ vọng việc ký kết lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa VOV và KBS, không chỉ trong lĩnh vực phát thanh mà còn ở các loại hình truyền thông hiện đại.

"Một trong những trách nhiệm quan trọng của chúng ta là thông tin đầy đủ về mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn là thúc đẩy du lịch, văn hóa. Tôi tin rằng không ai có thể thực hiện tốt vai trò này hơn các cơ quan như VOV và KBS", ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch, Giám đốc KBS Park Jang-beom bày tỏ vinh dự khi đến thăm và làm việc với VOV, đồng thời đánh giá cao vai trò của VOV trong hệ thống truyền thông Việt Nam.

Ông cho biết, KBS là cơ quan truyền thông công lập tiêu biểu của Hàn Quốc, có thế mạnh trong sản xuất nội dung đa phương tiện, đặc biệt là các chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống cảnh báo thiên tai theo thời gian thực. Trên cơ sở đó, KBS mong muốn tăng cường hợp tác với VOV trong lĩnh vực nội dung và công nghệ số.

Lãnh đạo KBS cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các chương trình giao lưu văn hóa, giải trí, trong đó có thể triển khai các chương trình âm nhạc tại Hà Nội, góp phần tăng cường kết nối giữa người dân hai nước.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch KBS Park Jang-beom đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Đài. Thỏa thuận được xây dựng trên cơ sở cập nhật, bổ sung các nội dung phù hợp với bối cảnh mới, tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.